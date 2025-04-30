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Шойгу призвал к пересмотру санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР - РИА Новости, 30.04.2025
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20:22 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014488820.html
Шойгу призвал к пересмотру санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР
Шойгу призвал к пересмотру санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу призвал к пересмотру санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР
Россия выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.04.2025
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2025-04-30T20:22:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Выступаем за пересмотр бессрочного санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Международные и односторонние санкции в отношении Пхеньяна продемонстрировали свою полную несостоятельность и лишь усугубили гуманитарную ситуацию в этой стране", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ. "Считаем контрпродуктивной мерой создание так называемой "многосторонней группы мониторинга". Совет Безопасности ООН не уполномочивал эту структуру отслеживать выполнение санкционных резолюций. Рассчитываем на поддержку позиции России партнерами по БРИКС относительно этой и других опасных и политически ангажированных инициатив западников на площадке ООН", - добавил Шойгу.
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россия, пхеньян, бразилия, сергей шойгу, оон, брикс, совет безопасности оон
Россия, Пхеньян, Бразилия, Сергей Шойгу, ООН, БРИКС, Совет Безопасности ООН
Шойгу призвал к пересмотру санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР

Шойгу: РФ выступает за пересмотр санкционного режима СБ ООН в отношении КНДР

© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Казбек Коков/ВКонтакте
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия выступает за пересмотр бессрочного санкционного режима Совбеза ООН в отношении КНДР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Выступаем за пересмотр бессрочного санкционного режима Совета Безопасности ООН в отношении Северной Кореи. Международные и односторонние санкции в отношении Пхеньяна продемонстрировали свою полную несостоятельность и лишь усугубили гуманитарную ситуацию в этой стране", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
"Считаем контрпродуктивной мерой создание так называемой "многосторонней группы мониторинга". Совет Безопасности ООН не уполномочивал эту структуру отслеживать выполнение санкционных резолюций. Рассчитываем на поддержку позиции России партнерами по БРИКС относительно этой и других опасных и политически ангажированных инициатив западников на площадке ООН", - добавил Шойгу.
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РоссияПхеньянБразилияСергей ШойгуООНБРИКССовет Безопасности ООН
 
 
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