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Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана - РИА Новости, 30.04.2025
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20:18 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014487905.html
Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана
Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана
Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T20:18:00+03:00
2025-04-30T20:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Считаем абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана. Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
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в мире, цены на нефть, россия, тегеран (город), москва, сергей шойгу, брикс
В мире, Цены на нефть, Россия, Тегеран (город), Москва, Сергей Шойгу, БРИКС
Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана

Шойгу: РФ считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«
"Считаем абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана. Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу и президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Иран продолжит улучшать отношения с Россией, заявил Пезешкиан
17 сентября 2024, 21:52
 
В миреЦены на нефтьРоссияТегеран (город)МоскваСергей ШойгуБРИКС
 
 
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