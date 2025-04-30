https://ria.ru/20250430/shoygu-2014487905.html

Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана

Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана

Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:18:00+03:00

2025-04-30T20:18:00+03:00

2025-04-30T20:18:00+03:00

в мире

цены на нефть

россия

тегеран (город)

москва

сергей шойгу

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Считаем абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана. Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240917/pezeshkian-1973283972.html

россия

тегеран (город)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, тегеран (город), москва, сергей шойгу, брикс