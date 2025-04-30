Шойгу назвал абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана
Шойгу: РФ считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия считает абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана, Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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"Считаем абсолютно неприемлемыми агрессивные заявления в адрес Тегерана. Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
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