https://ria.ru/20250430/shoygu-2014478880.html

Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу

Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025

Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу

Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:41:00+03:00

2025-04-30T19:41:00+03:00

2025-04-30T20:50:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, которая проходит в столице Бразилии.

https://ria.ru/20250430/kndr-2014490396.html

россия

москва

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей шойгу, в мире, россия, москва, иран, брикс