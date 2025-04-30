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Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
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19:41 30.04.2025 (обновлено: 20:50 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014478880.html
Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу
Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025
Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу
Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:41:00+03:00
2025-04-30T20:50:00+03:00
сергей шойгу
в мире
россия
москва
иран
брикс
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, которая проходит в столице Бразилии.
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сергей шойгу, в мире, россия, москва, иран, брикс
Сергей Шойгу, В мире, Россия, Москва, Иран, БРИКС
Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе, заявил Шойгу

Шойгу: Россия готова к поиску решений по иранской ядерной программе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Москва всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги для снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы, готова к поиску устойчивых переговорных решений, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Россия всегда выступала и выступает за совместные политико-дипломатические шаги в целях стабилизации и снижения напряженности вокруг иранской ядерной программы. Готовы к поиску устойчивых переговорных решений", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, которая проходит в столице Бразилии.
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