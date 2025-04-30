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Шойгу высказался о подразделениях западных стран на Украине
Шойгу высказался о подразделениях западных стран на Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу высказался о подразделениях западных стран на Украине
Военные подразделения западных государств в случае их появления на Украине будут рассматриваться как законные цели для российской армии, заявил секретарь Совета РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:37:00+03:00
2025-04-30T19:37:00+03:00
2025-04-30T19:58:00+03:00
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Военные подразделения западных государств в случае их появления на Украине будут рассматриваться как законные цели для российской армии, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Обратили внимание на планы по введению неких псевдомиротворцев на украинскую территорию. Налицо все признаки готовящейся оккупации западных регионов Украины европейцами. Но в Киеве этого упорно не видят или сознательно стараются не замечать", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Хотел бы особо отметить, что для России абсолютно неприемлемо размещение на украинской территории военных подразделений западных государств. Они будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации", - подчеркнул Шойгу.
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Шойгу высказался о подразделениях западных стран на Украине
Шойгу высказался о подразделениях стран Запада на Украине