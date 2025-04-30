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Шойгу высказался о договороспособности Украины - РИА Новости, 30.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 30.04.2025 (обновлено: 19:52 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014476180.html
Шойгу высказался о договороспособности Украины
Шойгу высказался о договороспособности Украины - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу высказался о договороспособности Украины
Россия не питает иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:33:00+03:00
2025-04-30T19:52:00+03:00
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия не питает иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014478047.html
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сергей шойгу, украина, россия, киев, брикс, в мире
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, БРИКС, В мире
Шойгу высказался о договороспособности Украины

Шойгу: не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия не питает иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шойгу высказался о подразделениях западных стран на Украине
Вчера, 19:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуУкраинаРоссияКиевБРИКСВ мире
 
 
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