https://ria.ru/20250430/shoygu-2014476180.html

Шойгу высказался о договороспособности Украины

Шойгу высказался о договороспособности Украины - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу высказался о договороспособности Украины

Россия не питает иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства, заявил секретарь Совета безопасности... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:33:00+03:00

2025-04-30T19:33:00+03:00

2025-04-30T19:52:00+03:00

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия не питает иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Не питаем иллюзий относительно договороспособности Украины, которая привыкла нарушать взятые на себя обязательства. Яркие примеры - саботаж Киевом тридцатидневного моратория на удары по объектам энергетики и многочисленные нарушения пасхального перемирия", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20250430/shoygu-2014478047.html

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сергей шойгу, украина, россия, киев, брикс, в мире