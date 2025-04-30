https://ria.ru/20250430/shoygu-2014435371.html

Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*

Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*

Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:32:00+03:00

2025-04-30T17:32:00+03:00

2025-04-30T18:03:00+03:00

россия

ближний восток

африка

сергей шойгу

в мире

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, они быстро приспосабливаются к меняющимся геополитическим условиям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Серьезную угрозу международной безопасности по-прежнему представляет деятельность террористических и экстремистских организаций. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему исходят от ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, а также связанных с ними экстремистских группировок. Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа.Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Сегодня до 95% убитых в террористических актах приходится на Африку, а также на Ближний Восток и Южную Азию. В 2024 году 90% всех терактов и 98% их жертв приходилось на страны, где продолжаются вооруженные конфликты", - добавил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250430/terrorist-2014440151.html

россия

ближний восток

африка

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россия, ближний восток, африка, сергей шойгу, в мире