Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*
Шойгу: от ИГ и "Аль-Каиды" исходят самые серьезные вызовы мировой безопасности
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, они быстро приспосабливаются к меняющимся геополитическим условиям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Серьезную угрозу международной безопасности по-прежнему представляет деятельность террористических и экстремистских организаций. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему исходят от ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, а также связанных с ними экстремистских группировок. Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа.
Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
"Сегодня до 95% убитых в террористических актах приходится на Африку, а также на Ближний Восток и Южную Азию. В 2024 году 90% всех терактов и 98% их жертв приходилось на страны, где продолжаются вооруженные конфликты", - добавил Шойгу.
* Запрещенная в России террористическая организация
* Запрещенная в России террористическая организация