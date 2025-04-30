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Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 30.04.2025
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17:32 30.04.2025 (обновлено: 18:03 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014435371.html
Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*
Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"* - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*
Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:32:00+03:00
2025-04-30T18:03:00+03:00
россия
ближний восток
африка
сергей шойгу
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, они быстро приспосабливаются к меняющимся геополитическим условиям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Серьезную угрозу международной безопасности по-прежнему представляет деятельность террористических и экстремистских организаций. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему исходят от ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, а также связанных с ними экстремистских группировок. Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа.Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Сегодня до 95% убитых в террористических актах приходится на Африку, а также на Ближний Восток и Южную Азию. В 2024 году 90% всех терактов и 98% их жертв приходилось на страны, где продолжаются вооруженные конфликты", - добавил Шойгу.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия, ближний восток, африка, сергей шойгу, в мире
Россия, Ближний Восток, Африка, Сергей Шойгу, В мире
Шойгу высказался об угрозе ИГ* и "Аль-Каиды"*

Шойгу: от ИГ и "Аль-Каиды" исходят самые серьезные вызовы мировой безопасности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самые серьезные вызовы мировой безопасности исходят от запрещенных в России террористических организаций ИГ* и "Аль-Каида"* и связанных с ними экстремистских группировок, они быстро приспосабливаются к меняющимся геополитическим условиям, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Серьезную угрозу международной безопасности по-прежнему представляет деятельность террористических и экстремистских организаций. Наиболее серьезные вызовы по-прежнему исходят от ИГИЛ* и "Аль-Каиды"*, а также связанных с ними экстремистских группировок. Действуя на Ближнем Востоке, в Африке, Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии, они демонстрируют способность быстро приспосабливаться к меняющимся геополитическим условиям", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа.
Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
"Сегодня до 95% убитых в террористических актах приходится на Африку, а также на Ближний Восток и Южную Азию. В 2024 году 90% всех терактов и 98% их жертв приходилось на страны, где продолжаются вооруженные конфликты", - добавил Шойгу.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шойгу рассказал об использовании Европой террористических группировок
Вчера, 17:47
 
РоссияБлижний ВостокАфрикаСергей ШойгуВ мире
 
 
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