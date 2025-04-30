https://ria.ru/20250430/shoygu-2014434914.html
Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности
Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности
Россия хочет добиться того, чтобы все государства Евразии получили твердые гарантии безопасного развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:30:00+03:00
2025-04-30T17:30:00+03:00
2025-04-30T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия хочет добиться того, чтобы все государства Евразии получили твердые гарантии безопасного развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Международное сотрудничество России и других государств БРИКС не направлено против третьих стран. Именно руководствуясь этим ключевым принципом, президент Российской Федерации выдвинул в прошлом году концепцию формирования архитектуры евразийской безопасности", - сказал Шойгу в выступлении в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ"Мы хотим добиться того, чтобы все государства континента получили твердые гарантии безопасного развития. Чтобы ни над кем не висела угроза деструктивного внешнего вмешательства. Путь к этой цели видим через создание системы договоренностей и институтов, где бы на практике применялся принцип неделимости безопасности. Рассчитываем на поддержку указанной инициативы, исходим из того, что в дальнейшем подобный подход будет применяться к формированию всей архитектуры международных отношений", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014431054.html
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россия, евразия, сергей шойгу, брикс, бразилия
Россия, Евразия, Сергей Шойгу, БРИКС, Бразилия
Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности
Шойгу: Россия хочет добиться гарантий безопасного развития для всей Евразии