https://ria.ru/20250430/shoygu-2014432914.html

Шойгу высказался об ударах ВСУ по ГИС "Суджа" и объектам КТК

Шойгу высказался об ударах ВСУ по ГИС "Суджа" и объектам КТК - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу высказался об ударах ВСУ по ГИС "Суджа" и объектам КТК

Россия расценивает как государственный терроризм удары ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа", объектам Каспийского трубопроводного консорциума, мародерство... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T18:13:00+03:00

вооруженные силы украины

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия расценивает как государственный терроризм удары ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа", объектам Каспийского трубопроводного консорциума, мародерство украинских боевиков в российских селах и убийства ими мирных жителей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."В конце марта вооруженные силы Украины уничтожили газоизмерительную станцию "Суджа", через которую осуществлялись поставки российского газа европейским потребителям. Одновременно киевский режим предпринимает попытки нанесения ударов по объектам Каспийского трубопроводного консорциума", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Украинские боевики также занимались мародерством в российских селах и убивали мирных жителей. Квалифицируем все указанные действия не иначе как акт государственного терроризма", - подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20250430/shoygu-2014434914.html

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вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина, россия