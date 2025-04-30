https://ria.ru/20250430/shoygu-2014432812.html

Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю

Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю

Страны БРИКС должны решительно выступить против попыток переписать историю, совместно отстаивать историческую правду, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T17:27:00+03:00

2025-04-30T18:06:00+03:00

брикс

россия

сергей шойгу

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оон

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Страны БРИКС должны решительно выступить против попыток переписать историю, совместно отстаивать историческую правду, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Полагаем, что страны БРИКС должны решительно выступить против таких действий, совместно отстаивать историческую правду. Благодарны за поддержку традиционной российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20220621/pobeda-1796989789.html

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брикс, россия, сергей шойгу, бразилия, оон