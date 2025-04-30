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Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю - РИА Новости, 30.04.2025
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17:27 30.04.2025 (обновлено: 18:06 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014432812.html
Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю
Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю
Страны БРИКС должны решительно выступить против попыток переписать историю, совместно отстаивать историческую правду, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:27:00+03:00
2025-04-30T18:06:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Страны БРИКС должны решительно выступить против попыток переписать историю, совместно отстаивать историческую правду, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Полагаем, что страны БРИКС должны решительно выступить против таких действий, совместно отстаивать историческую правду. Благодарны за поддержку традиционной российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
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брикс, россия, сергей шойгу, бразилия, оон
БРИКС, Россия, Сергей Шойгу, Бразилия, ООН
Шойгу призвал страны БРИКС выступить против попыток переписать историю

Шойгу: страны БРИКС должны совместно отстаивать историческую правду

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Страны БРИКС должны решительно выступить против попыток переписать историю, совместно отстаивать историческую правду, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Полагаем, что страны БРИКС должны решительно выступить против таких действий, совместно отстаивать историческую правду. Благодарны за поддержку традиционной российской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, национализмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.
Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
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