https://ria.ru/20250430/shoygu-2014431054.html

Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков

Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков - РИА Новости, 30.04.2025

Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков

Успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и ЕС, заявил секретарь... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T17:25:00+03:00

2025-04-30T17:25:00+03:00

2025-04-30T18:07:00+03:00

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европа

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и ЕС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Процесс формирования полицентричного мира сталкивается со значительным количеством вызовов и угроз, многие из которых стали следствием опасного курса предыдущей администрации США, направленного на слом всей системы стратегической стабильности", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20250409/posol-2010154157.html

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россия, европа, сергей шойгу, сша, нато, евросоюз, брикс