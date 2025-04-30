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Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков - РИА Новости, 30.04.2025
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17:25 30.04.2025 (обновлено: 18:07 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014431054.html
Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков
Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков
Успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и ЕС, заявил секретарь... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T17:25:00+03:00
2025-04-30T18:07:00+03:00
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европа
сергей шойгу
сша
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и ЕС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу."Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Процесс формирования полицентричного мира сталкивается со значительным количеством вызовов и угроз, многие из которых стали следствием опасного курса предыдущей администрации США, направленного на слом всей системы стратегической стабильности", - отметил Шойгу.
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россия, европа, сергей шойгу, сша, нато, евросоюз, брикс
Россия, Европа, Сергей Шойгу, США, НАТО, Евросоюз, БРИКС
Шойгу назвал препятствия на пути снижения стратегических рисков

Шойгу: России и США препятствует милитаризация и агрессивная риторика Европы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Успеху работы России и США по снижению стратегических рисков препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и ЕС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности. Вместе с тем, достижению позитивных результатов на данном направлении препятствует милитаризация Европы и агрессивная риторика со стороны НАТО и Евросоюза", - сказал Шойгу, выступая в видеоформате на I сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии городе Бразилиа. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
"Процесс формирования полицентричного мира сталкивается со значительным количеством вызовов и угроз, многие из которых стали следствием опасного курса предыдущей администрации США, направленного на слом всей системы стратегической стабильности", - отметил Шойгу.
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
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РоссияЕвропаСергей ШойгуСШАНАТОЕвросоюзБРИКС
 
 
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