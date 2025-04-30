Шойгу назвал эскалацию на Ближнем Востоке угрозой глобальной безопасности
Шойгу: эскалация на Ближнем Востоке серьезно угрожает глобальной безопасности
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эскалация кризиса на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы глобальной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Серьезные угрозы глобальной безопасности несет эскалация кризиса на Ближнем Востоке... Убеждены, что ключом к улучшению обстановки в зоне палестино-израильского конфликта является прекращение кровопролития и формирование условий для его политико-дипломатического урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе. Принципиальный момент – должна быть исправлена историческая несправедливость – создано независимое палестинское государство. Только это может дать гарантию долгосрочного мира на Ближнем Востоке", - сказал Шойгу.
По его словам, отдельного внимания международной общественности требует крайне тяжелое гуманитарное положение населения Газы.
"Доставка помощи осуществляется с перебоями. Ввозимых грузов катастрофически не хватает для удовлетворения базовых потребностей жителей анклава. Населению угрожает массовый голод, затруднен доступ к чистой питьевой воде. Антисанитария и практически полное отсутствие медицинских услуг многократно увеличили риск вспышки инфекционных заболеваний", - добавил Шойгу.
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Он также высоко оценил усилия других стран по урегулированию конфликта.
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"Высоко оцениваем дипломатические шаги международных посредников, прежде всего стран региона. Египет вместе с Катаром продолжают усилия в целях сближения позиций конфликтующих сторон для остановки боевых действий. Саудовская Аравия дала старт многостороннему дипломатическому процессу в рамках "Глобального альянса в поддержку двугосударственного решения", в котором наша страна принимает активное участие", - сказал секретарь СБ РФ.
Россия со своей стороны прикладывает максимум усилий для перезапуска всеобъемлющего мирного процесса, отметил Шойгу. РФ поддержала арабский план постконфликтного восстановления Газы, одобренный Лигой арабских государств и Организацией исламского сотрудничества, добавил он.
"Рассчитываем на дальнейшую координацию подходов государств БРИКС к проблематике палестино-израильского урегулирования, в том числе в рамках ежегодных консультаций по ближневосточной и североафриканской проблематике по линии внешнеполитических ведомств. Исходим из того, что все кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке должны решаться в соответствии с нормами международного права и положениями Устава ООН, на основе принципов невмешательства во внутренние дела государств, уважения их суверенитета и территориальной целостности. Это в полной мере применимо к ситуации в Йемене, Судане и Ливии", - отметил Шойгу.
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