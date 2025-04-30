https://ria.ru/20250430/shojgu-2014486212.html

Предложения России по Украине хорошо известны, заявил Шойгу

Предложения России по Украине хорошо известны, заявил Шойгу - РИА Новости, 30.04.2025

Предложения России по Украине хорошо известны, заявил Шойгу

Предложения России по Украине хорошо известны, в их числе вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, а также... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T20:12:00+03:00

2025-04-30T20:12:00+03:00

2025-04-30T20:35:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Предложения России по Украине хорошо известны, в их числе вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Российские предложения по урегулированию украинского кризиса хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от заявки на членство в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ."Признательны государствам БРИКС за понимание первопричин украинского кризиса и за взвешенную позицию ваших стран по данной проблематике", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20250430/shoygu-2014432914.html

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