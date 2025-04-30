https://ria.ru/20250430/shojgu-2014482475.html
Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по Украине
Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по Украине - РИА Новости, 30.04.2025
Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по Украине
Перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса наметились в ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:55:00+03:00
2025-04-30T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса наметились в ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "В ходе контактов российской стороны с президентом США Дональдом Трампом и представителями его администрации были намечены перспективы совместной работы по поиску путей урегулирования украинского кризиса", - сказал Шойгу в видеоформате на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Видео участникам заседания было представлено делегацией Совета безопасности РФ.
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сша, россия, бразилия, дональд трамп, сергей шойгу, брикс, украина
США, Россия, Бразилия, Дональд Трамп, Сергей Шойгу, БРИКС, Украина
Шойгу рассказал о перспективах совместной работы с Трампом по Украине
Шойгу: наметились перспективы совместной работы России и США по Украине