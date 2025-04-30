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В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна - РИА Новости, 30.04.2025
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12:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/shkolnik-2014313432.html
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна - РИА Новости, 30.04.2025
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа, РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:32:00+03:00
2025-04-30T12:32:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
таджикистан
ксения мишонова
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена. В середине апреля в Домодедово 12-летний Амир Абачев спас четырёхлетнего малыша, выпавшего из окна девятого этажа. "Неожиданно для себя Амир стал местной знаменитостью, дает интервью, принимает заслуженные награды и встречает гостей. Поблагодарить юного героя, вручить грамоту и подарки приехала и Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области", - отметили в пресс-службе. Сам Амир, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что про себя в момент спасения не думал, боялся не поймать ребенка. К счастью, подросток быстро сориентировался, подхватил малыша, устояв на ногах. Далее его друзья вызвали полицию и бригаду скорой помощи. "Это, конечно чудо, что мальчишки практически не получили травм! А выпавший Амир (у ребят одно имя!), благодаря своему спасителю лишь немного для такой высоты повредил ногу. Семья малыша приехала из Таджикистана. Мальчик остался один дома, открыл окно и вышел на подоконник, а зайти обратно уже не смог. Родился в рубашке мальчик, это точно. Очень надеюсь, что после такой истории малыша больше не оставят одного дома, а на окнах появятся блокираторы", - отметила Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), таджикистан, ксения мишонова, домодедово (аэропорт)
Общество, Московская область (Подмосковье), Таджикистан, Ксения Мишонова, Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье наградили школьника, который спас ребенка, выпавшего из окна

Мишонова наградила мальчика, который спас малыша, выпавшего из окна в Домодедово

© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в МО/ВКонтактеУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Уполномоченный по правам ребенка в МО/ВКонтакте
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова наградила шестиклассника Амира Абачева, спасшего малыша, выпавшего из окна девятого этажа, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
В середине апреля в Домодедово 12-летний Амир Абачев спас четырёхлетнего малыша, выпавшего из окна девятого этажа.
"Неожиданно для себя Амир стал местной знаменитостью, дает интервью, принимает заслуженные награды и встречает гостей. Поблагодарить юного героя, вручить грамоту и подарки приехала и Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области", - отметили в пресс-службе.
Сам Амир, слова которого приводятся в сообщении, рассказал, что про себя в момент спасения не думал, боялся не поймать ребенка. К счастью, подросток быстро сориентировался, подхватил малыша, устояв на ногах. Далее его друзья вызвали полицию и бригаду скорой помощи.
"Это, конечно чудо, что мальчишки практически не получили травм! А выпавший Амир (у ребят одно имя!), благодаря своему спасителю лишь немного для такой высоты повредил ногу. Семья малыша приехала из Таджикистана. Мальчик остался один дома, открыл окно и вышел на подоконник, а зайти обратно уже не смог. Родился в рубашке мальчик, это точно. Очень надеюсь, что после такой истории малыша больше не оставят одного дома, а на окнах появятся блокираторы", - отметила Мишонова, слова которой приводятся в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ТаджикистанКсения МишоноваДомодедово (аэропорт)
 
 
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