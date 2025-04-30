https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html

Путин назвал 9 мая особым днем для всей России

Путин назвал 9 мая особым днем для всей России - РИА Новости, 30.04.2025

Путин назвал 9 мая особым днем для всей России

День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:09:00+03:00

2025-04-30T18:09:00+03:00

2025-04-30T18:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

казань

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html

россия

москва

казань

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, казань, владимир путин, общество