https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:09:00+03:00
2025-04-30T18:09:00+03:00
2025-04-30T18:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, казань, владимир путин, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Общество
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
Путин: 9 мая является особым днем для всей России