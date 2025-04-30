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Путин назвал 9 мая особым днем для всей России - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:09 30.04.2025 (обновлено: 18:23 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/rossiya-2014446269.html
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России
День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:09:00+03:00
2025-04-30T18:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
казань
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, казань, владимир путин, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Общество
Путин назвал 9 мая особым днем для всей России

Путин: 9 мая является особым днем для всей России

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. День Победы является особым днем для всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Путин: Участники Великой Отечественной войны совершили подвиг - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа
Вчера, 18:12
"День Победы - особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах", - сказал глава государства.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу
Вчера, 18:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМоскваКазаньВладимир ПутинОбщество
 
 
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