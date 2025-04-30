https://ria.ru/20250430/rossija-2014335959.html

Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков

Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025

Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков

Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T12:00:00+03:00

2025-04-30T12:00:00+03:00

2025-04-30T19:15:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

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казань

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Если нужно будет встать стране огромной - она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно", - сказал Песков. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.

https://ria.ru/20250430/peskov-2014314317.html

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россия

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Песков: "Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент" "Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент". Миллионы граждан России помогают армии, нет сомнений, что люди "встанут", если это нужно будет ради победы, заявил Песков. 2025-04-30T12:00 true PT1M03S

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общество, россия, москва, казань, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне