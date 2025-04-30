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Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:00 30.04.2025 (обновлено: 19:15 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/rossija-2014335959.html
Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков
Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков
Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:00:00+03:00
2025-04-30T19:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
казань
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Если нужно будет встать стране огромной - она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно", - сказал Песков. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
https://ria.ru/20250430/peskov-2014314317.html
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60
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Песков: "Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент"
"Если нужно будет встать стране огромной, она встанет в любой момент". Миллионы граждан России помогают армии, нет сомнений, что люди "встанут", если это нужно будет ради победы, заявил Песков.
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общество, россия, москва, казань, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Казань, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия при необходимости встанет на свою защиту, заявил Песков

Песков: Россия при необходимости встанет на свою защиту в любой момент

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия при необходимости встанет на свою защиту, в этом ни у кого не должно быть никакого сомнения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь выступает в среду с лекцией "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР" на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков призвал использовать СМИ для борьбы с неонацизмом
Вчера, 12:34
"Если нужно будет встать стране огромной - она встанет в любой момент. Никакого сомнения быть ни у кого не должно", - сказал Песков.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с понедельника по среду на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В столице марафон организован в музее Победы на Поклонной горе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Нацизм жив, заявил Песков
Вчера, 11:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияМоскваКазаньДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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