Рейтинг@Mail.ru
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:32 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/rogov-2014229743.html
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2025
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области
Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:32:00+03:00
2025-04-30T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
киев
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e87506458c617c330350121b9309496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности местного населения к России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семей с детьми в четырех селах Днепропетровской области, которая на востоке граничит с ДНР, а на юге - с Херсонской и Запорожской областями. Причины эвакуации не уточняются. "Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского понимает, что российские войска будут продвигаться дальше, а местное население в Днепропетровской области зачастую старается помочь, сообщая координаты нахождения боевиков ВСУ, их военной техники и складов с оружием.
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
днепропетровская область
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932030553_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ba1ac519c6bd1b46b4fc67eb45cc687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области

Рогов: Киев боится лояльности жителей Днепропетровской области к России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности местного населения к России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семей с детьми в четырех селах Днепропетровской области, которая на востоке граничит с ДНР, а на юге - с Херсонской и Запорожской областями. Причины эвакуации не уточняются.
"Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации", - сказал Рогов.
По его словам, режим Зеленского понимает, что российские войска будут продвигаться дальше, а местное население в Днепропетровской области зачастую старается помочь, сообщая координаты нахождения боевиков ВСУ, их военной техники и складов с оружием.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Рогов сообщил о попытках ВСУ атаковать Бердянск
28 апреля, 23:32
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияКиевВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала