https://ria.ru/20250430/rogov-2014229743.html

Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области

Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2025

Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области

Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T02:32:00+03:00

2025-04-30T02:32:00+03:00

2025-04-30T02:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности местного населения к России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семей с детьми в четырех селах Днепропетровской области, которая на востоке граничит с ДНР, а на юге - с Херсонской и Запорожской областями. Причины эвакуации не уточняются. "Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского понимает, что российские войска будут продвигаться дальше, а местное население в Днепропетровской области зачастую старается помочь, сообщая координаты нахождения боевиков ВСУ, их военной техники и складов с оружием.

https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html

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днепропетровская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины