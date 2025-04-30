https://ria.ru/20250430/rogov-2014229743.html
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2025
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области
Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T02:32:00+03:00
2025-04-30T02:32:00+03:00
2025-04-30T02:32:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости. Обязательная эвакуация киевским режимом населения из приграничных сел Днепропетровской области Украины связана с тем, что украинские власти боятся лояльности местного населения к России, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семей с детьми в четырех селах Днепропетровской области, которая на востоке граничит с ДНР, а на юге - с Херсонской и Запорожской областями. Причины эвакуации не уточняются. "Население вывозится зачастую принудительно не потому, что его кто-то хочет спасти от какой-то опасности, а чтобы местные жители, которые лояльны к России и ждут прихода России, не помогали русской армии быстрее освобождать русские земли от нацисткой оккупации", - сказал Рогов. По его словам, режим Зеленского понимает, что российские войска будут продвигаться дальше, а местное население в Днепропетровской области зачастую старается помочь, сообщая координаты нахождения боевиков ВСУ, их военной техники и складов с оружием.
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днепропетровская область, россия, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Киев, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов объяснил эвакуацию Киевом населения из сел Днепропетровской области
Рогов: Киев боится лояльности жителей Днепропетровской области к России