Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014483029.html
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:58:00+03:00
2025-04-30T19:58:00+03:00
общество
россия
москва
кавказ
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467049_0:206:3152:1979_1920x0_80_0_0_b73500d9dd3de5ca08bbdaf308d94655.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "У Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны", - сказал Путин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html
россия
москва
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467049_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_4e2ec3aaac053099fb549074ae0445e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, кавказ, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Кавказ, Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России

Путин заявил, что в России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
«
Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны", - сказал Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин
Вчера, 19:02
 
ОбществоРоссияМоскваКавказВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала