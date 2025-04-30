https://ria.ru/20250430/putin-2014483029.html
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:58:00+03:00
2025-04-30T19:58:00+03:00
2025-04-30T19:58:00+03:00
общество
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москва
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "У Кавказа свои традиции. Мы относимся к ним с огромным уважением, потому они в значительной степени формируют характер тех людей, которые живут в этом замечательном уголке нашей страны", - сказал Путин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, кавказ, владимир путин
Общество, Россия, Москва, Кавказ, Владимир Путин
Путин рассказал об отношении к традициям Кавказа в России
Путин заявил, что в России с огромным уважением относятся к традициям Кавказа