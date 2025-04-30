https://ria.ru/20250430/putin-2014480811.html

Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон

Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон - РИА Новости, 30.04.2025

Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:49:00+03:00

2025-04-30T19:49:00+03:00

2025-04-30T20:35:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

владимир путин

сергей кравцов

музей победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014488325_0:116:3119:1870_1920x0_80_0_0_98cc4a8c16242f07fd9e9bd1e3b1b8f8.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где ученики смогут получить информацию об общественных организациях и проектах и сразу присоединиться к ним. Путин в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона "Знание. Первые". Среди участников встречи с президентом была школьница из Донецкой Народной Республики, активист "Движения первых" Ольга Пашенцева. Она рассказала о существующих в школах ДНР тематических пространствах, где школьники могут узнать об общественных организациях, конкурсах и проектах, а также сразу зарегистрироваться в них с помощью QR-кодов. Девушка предложила распространить такую практику на все российские школы. "Я полностью с вами согласен. Это очень важно, чтобы всё было на глазах, на виду. Наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой, Луганской Народной Республиках, Запорожской, Херсонской областях. Но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране", - согласился Путин. По его мнению, такие пространства нужно использовать с максимальной пользой - и с точки зрения патриотического воспитания, и с точки зрения донесения какой-то полезной информации до учеников. "Школьники сегодня в школах проводят, наверное, большую часть, особенно если иметь в виду внеклассные занятия, то большую часть дня проводят там. Поэтому это очень важно, обязательно об этом поговорю с министром просвещения", - пообещал президент, поблагодарив школьницу за эту идею.

https://ria.ru/20250428/kravtsov-2013939535.html

https://ria.ru/20250428/uchitel-2013839487.html

https://ria.ru/20250425/povedenie-2013386871.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, сергей кравцов, музей победы