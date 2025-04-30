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Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон - РИА Новости, 30.04.2025
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19:49 30.04.2025 (обновлено: 20:35 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014480811.html
Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон
Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон - РИА Новости, 30.04.2025
Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:49:00+03:00
2025-04-30T20:35:00+03:00
общество
донецкая народная республика
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сергей кравцов
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где ученики смогут получить информацию об общественных организациях и проектах и сразу присоединиться к ним. Путин в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона "Знание. Первые". Среди участников встречи с президентом была школьница из Донецкой Народной Республики, активист "Движения первых" Ольга Пашенцева. Она рассказала о существующих в школах ДНР тематических пространствах, где школьники могут узнать об общественных организациях, конкурсах и проектах, а также сразу зарегистрироваться в них с помощью QR-кодов. Девушка предложила распространить такую практику на все российские школы. "Я полностью с вами согласен. Это очень важно, чтобы всё было на глазах, на виду. Наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой, Луганской Народной Республиках, Запорожской, Херсонской областях. Но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране", - согласился Путин. По его мнению, такие пространства нужно использовать с максимальной пользой - и с точки зрения патриотического воспитания, и с точки зрения донесения какой-то полезной информации до учеников. "Школьники сегодня в школах проводят, наверное, большую часть, особенно если иметь в виду внеклассные занятия, то большую часть дня проводят там. Поэтому это очень важно, обязательно об этом поговорю с министром просвещения", - пообещал президент, поблагодарив школьницу за эту идею.
https://ria.ru/20250428/kravtsov-2013939535.html
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общество, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, владимир путин, сергей кравцов, музей победы
Общество, Донецкая Народная Республика, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Музей Победы
Путин обсудит с Кравцовым создание в школах тематических зон

Путин обсудит с Кравцовым создание в школах мест с общественными проектами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым идею организовать во всех российских школах тематические зоны, где ученики смогут получить информацию об общественных организациях и проектах и сразу присоединиться к ним.
Путин в среду приехал в Музей Победы на Поклонной горе и встретился с участниками проходящего там просветительского марафона "Знание. Первые". Среди участников встречи с президентом была школьница из Донецкой Народной Республики, активист "Движения первых" Ольга Пашенцева.
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Она рассказала о существующих в школах ДНР тематических пространствах, где школьники могут узнать об общественных организациях, конкурсах и проектах, а также сразу зарегистрироваться в них с помощью QR-кодов. Девушка предложила распространить такую практику на все российские школы.
"Я полностью с вами согласен. Это очень важно, чтобы всё было на глазах, на виду. Наверное, не везде еще это возможно, в том числе в Донецкой, Луганской Народной Республиках, Запорожской, Херсонской областях. Но там, где это возможно, конечно, нужно делать. Но не только здесь, а в целом по стране", - согласился Путин.
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По его мнению, такие пространства нужно использовать с максимальной пользой - и с точки зрения патриотического воспитания, и с точки зрения донесения какой-то полезной информации до учеников.
"Школьники сегодня в школах проводят, наверное, большую часть, особенно если иметь в виду внеклассные занятия, то большую часть дня проводят там. Поэтому это очень важно, обязательно об этом поговорю с министром просвещения", - пообещал президент, поблагодарив школьницу за эту идею.
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