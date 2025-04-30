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Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 30.04.2025
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19:43 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014479219.html
Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества
Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества - РИА Новости, 30.04.2025
Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества
Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества Ярославской области "Помню твой подвиг, родной, дед у меня за... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:43:00+03:00
2025-04-30T19:43:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества Ярославской области "Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной". Глава государства на марафоне "Знание. Первые" выслушал предложение поддержать проект Комитета семей воинов Отечества Ярославской области "Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной". Его озвучила директор комитета Елена Виноградова, чей сын - участник СВО, а дед имеет 11 медалей, оба они артиллеристы. "Очень важно то, о чем вы сейчас заговорили. И я тоже уже упоминал об этом в ходе нашей встречи. Но вот эта связь поколений, она имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем… Очень хорошая идея и проект замечательный. Обязательно поддержим. Я посмотрю, как это сделать, какими способами, где, чего. Это обязательно, потому что вот эта живинка, она имеет принципиальное значение. И работа в таком формате, как правило, приносит максимальный результат", - сказал Путин на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества

Путин пообещал поддержать проект Ярославского комитета семей воинов Отечества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержать проект Комитета семей воинов Отечества Ярославской области "Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной".
Глава государства на марафоне "Знание. Первые" выслушал предложение поддержать проект Комитета семей воинов Отечества Ярославской области "Помню твой подвиг, родной, дед у меня за спиной". Его озвучила директор комитета Елена Виноградова, чей сын - участник СВО, а дед имеет 11 медалей, оба они артиллеристы.
«
"Очень важно то, о чем вы сейчас заговорили. И я тоже уже упоминал об этом в ходе нашей встречи. Но вот эта связь поколений, она имеет принципиальное значение. Это очень важно, что мы чувствуем… Очень хорошая идея и проект замечательный. Обязательно поддержим. Я посмотрю, как это сделать, какими способами, где, чего. Это обязательно, потому что вот эта живинка, она имеет принципиальное значение. И работа в таком формате, как правило, приносит максимальный результат", - сказал Путин на марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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