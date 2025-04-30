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Путин заявил о невозможности эвакуации остатков ВСУ из Курской области
Путин заявил о невозможности эвакуации остатков ВСУ из Курской области - РИА Новости, 30.04.2025
Путин заявил о невозможности эвакуации остатков ВСУ из Курской области
Эвакуация остатков противника из курской области невозможна из-за их разрозненности, хотя бойцы ВСУ просят о ней, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:42:00+03:00
2025-04-30T19:42:00+03:00
2025-04-30T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Эвакуация остатков противника из курской области невозможна из-за их разрозненности, хотя бойцы ВСУ просят о ней, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Да, вышибли из Курской области противника, но там ещё по щелям по каким-то, в подвалах они еще сидят. Мы слышим, что говорят, просят эвакуации. Но сейчас не буду вдаваться в детали. Эвакуация невозможна, потому что там разрозненные группы по два-три человека, повторяю, там где-то в перелесках сидят, там в норах каких-то в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают", - сказал он на встрече с участниками марафона. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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москва, россия, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины
Москва, Россия, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил о невозможности эвакуации остатков ВСУ из Курской области
Путин: эвакуация остатков ВСУ из Курской области невозможна из-за разрозненности