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Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
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19:25 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014474714.html
Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ
Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ
МИД РФ проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:25:00+03:00
2025-04-30T19:25:00+03:00
россия
москва
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД РФ проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во-первых, мы с вами опираемся на решения, выводы Нюрнбергского процесса. Там всё в принципе названо своими именами. Пытаются это забыть, заглушить, затушевать. На уровне официальных наших органов власти - министерства иностранных дел - эта работа проводится постоянно", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ отвечает на попытки других стран переписать историю. Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Москва, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ

Путин: МИД постоянно работает над пресечением попыток переписать историю ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД РФ проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Во-первых, мы с вами опираемся на решения, выводы Нюрнбергского процесса. Там всё в принципе названо своими именами. Пытаются это забыть, заглушить, затушевать. На уровне официальных наших органов власти - министерства иностранных дел - эта работа проводится постоянно", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ отвечает на попытки других стран переписать историю.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поделился, что о некоторых эпизодах ВОВ ему рассказывала мама
Вчера, 19:07
 
РоссияМоскваВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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