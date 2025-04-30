https://ria.ru/20250430/putin-2014474714.html

Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ

Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ

МИД РФ проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:25:00+03:00

2025-04-30T19:25:00+03:00

2025-04-30T19:25:00+03:00

россия

москва

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. МИД РФ проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Во-первых, мы с вами опираемся на решения, выводы Нюрнбергского процесса. Там всё в принципе названо своими именами. Пытаются это забыть, заглушить, затушевать. На уровне официальных наших органов власти - министерства иностранных дел - эта работа проводится постоянно", - ответил Путин на вопрос о том, как РФ отвечает на попытки других стран переписать историю. Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014468857.html

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россия, москва, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)