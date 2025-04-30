Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:23 30.04.2025 (обновлено: 19:39 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014474237.html
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий - РИА Новости, 30.04.2025
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий
Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:23:00+03:00
2025-04-30T19:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
москва
россия
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464696_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95b551c6ec32c00c5f29cddd99fa034a.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий.Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров", - сказал Путин.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014473930.html
москва
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fc26eb2199e473ebe126bf749ad3cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, москва, россия, казань
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Москва, Россия, Казань
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий

Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность в зоне боевых действий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
«
"Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров", - сказал Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах
Вчера, 19:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоМоскваРоссияКазань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала