Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий
Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность в зоне боевых действий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
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"Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров", - сказал Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.