https://ria.ru/20250430/putin-2014474237.html

Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий

Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий - РИА Новости, 30.04.2025

Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий

Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:23:00+03:00

2025-04-30T19:23:00+03:00

2025-04-30T19:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил волонтеров проявлять особую осторожность, находясь в зоне боевых действий.Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Во всем мире, конечно, развито это движение волонтерское, но у нас оно приобрело какой-то особый характер. У нас всё-таки особые люди. У нас молодые, такие совсем только начинающие жизнь люди, так проникаются чувством долга, ответственности и осознанием важности того, что они делают, что себя не жалеют. И я хотел бы обратиться, прежде всего, к вам, и, надеюсь, услышат меня и ваши товарищи: всё-таки проявлять максимальную осторожность. К сожалению, я знаю об этом, есть потери среди волонтеров", - сказал Путин.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, москва, россия, казань