https://ria.ru/20250430/putin-2014473930.html

Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах

Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:22:00+03:00

2025-04-30T19:22:00+03:00

2025-04-30T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации.Участница марафона "Знание. Первые" волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила президента рассмотреть вопрос о создании в курском регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции."Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать - так и сделаем", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014474237.html

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курская область, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, волонтеры