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Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 30.04.2025 (обновлено: 19:31 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014473930.html
Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах
Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:22:00+03:00
2025-04-30T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
москва
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
волонтеры
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации.Участница марафона "Знание. Первые" волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила президента рассмотреть вопрос о создании в курском регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции."Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать - так и сделаем", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014474237.html
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курская область, россия, москва, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, волонтеры
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Волонтеры
Путин поддержал идею о создании мемориала в память о волонтерах

Путин поддержал идею создать мемориал в Курской области в память о волонтерах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания в Курской области мемориала в память о волонтерах спецоперации.
Участница марафона "Знание. Первые" волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская попросила президента рассмотреть вопрос о создании в курском регионе мемориала, посвященного волонтерам специальной военной операции.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин попросил волонтеров проявлять осторожность в зоне боевых действий
Вчера, 19:23
"Сделаем все, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать - так и сделаем", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Вчера, 19:19
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияМоскваВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВолонтеры
 
 
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