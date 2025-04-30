Россия вышибла противника из Курской области, заявил Путин
Путин заявил, что российские военные вышибли противника из Курской области
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия вышибла противника из Курской области, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
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"Вышибли из Курской области противника", - сказал Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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