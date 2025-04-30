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Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:19 30.04.2025 (обновлено: 19:29 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:19:00+03:00
2025-04-30T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
москва
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Вышибли из Курской области противника. Но там по щелям каким-то, в подвалах они еще сидят. Мы слышим, что они говорят, просят эвакуации. Эвакуироваться невозможно. Там разрозненные группы, по два-три человека, сидят в каких-то перелесках, в норах каких-то, в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают", - сказал глава государства.Путин добавил, что некоторых украинских военнослужащих взяли в плен, после отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014473717.html
https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html
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курская область, москва, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области

Путин: разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят в подвалах и изоляции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Россия вышибла противника из Курской области, заявил Путин
Вчера, 19:21
"Вышибли из Курской области противника. Но там по щелям каким-то, в подвалах они еще сидят. Мы слышим, что они говорят, просят эвакуации. Эвакуироваться невозможно. Там разрозненные группы, по два-три человека, сидят в каких-то перелесках, в норах каких-то, в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают", - сказал глава государства.
Путин добавил, что некоторых украинских военнослужащих взяли в плен, после отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
RT анонсировал фильм, посвященный операции "Поток" в Курской области
Вчера, 15:34
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
От действий ВСУ в Курской области погибли 288 человек
Вчера, 17:54
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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