https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.04.2025
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:19:00+03:00
2025-04-30T19:19:00+03:00
2025-04-30T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Вышибли из Курской области противника. Но там по щелям каким-то, в подвалах они еще сидят. Мы слышим, что они говорят, просят эвакуации. Эвакуироваться невозможно. Там разрозненные группы, по два-три человека, сидят в каких-то перелесках, в норах каких-то, в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают", - сказал глава государства.Путин добавил, что некоторых украинских военнослужащих взяли в плен, после отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014473717.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области
Путин: разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят в подвалах и изоляции