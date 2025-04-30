https://ria.ru/20250430/putin-2014473543.html

Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области

Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал о положении разрозненных групп ВСУ в Курской области

Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:19:00+03:00

2025-04-30T19:19:00+03:00

2025-04-30T19:29:00+03:00

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Разрозненные группы ВСУ в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Вышибли из Курской области противника. Но там по щелям каким-то, в подвалах они еще сидят. Мы слышим, что они говорят, просят эвакуации. Эвакуироваться невозможно. Там разрозненные группы, по два-три человека, сидят в каких-то перелесках, в норах каких-то, в полной изоляции. Кстати говоря, им сдаться предлагают", - сказал глава государства.Путин добавил, что некоторых украинских военнослужащих взяли в плен, после отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014473717.html

https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html

https://ria.ru/20250430/vsu-2014443107.html

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