Путин проводит встречу с Оливером Стоуном
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном на полях марафона "Знание. Первые"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.
Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. "Очень рад вас видеть!" - сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. "Все хорошо!" - заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.
Дальше они продолжили беседу не под камерами
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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28 апреля, 18:37