https://ria.ru/20250430/putin-2014473216.html

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:17:00+03:00

2025-04-30T19:17:00+03:00

2025-04-30T19:47:00+03:00

общество

россия

москва

казань

владимир путин

оливер стоун

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Она проходит на полях просветительского марафона "Знание. Первые". Ранее Путин и Стоун выступали здесь с лекциями. Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. "Очень рад вас видеть!" - сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. "Все хорошо!" - заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.Дальше они продолжили беседу не под камерамиМарафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/peskov-2013908845.html

россия

москва

казань

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, казань, владимир путин, оливер стоун