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Путин проводит встречу с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025
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19:17 30.04.2025 (обновлено: 19:47 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014473216.html
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном - РИА Новости, 30.04.2025
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном
Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. РИА Новости, 30.04.2025
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общество
россия
москва
казань
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном. Она проходит на полях просветительского марафона "Знание. Первые". Ранее Путин и Стоун выступали здесь с лекциями. Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. "Очень рад вас видеть!" - сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. "Все хорошо!" - заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.Дальше они продолжили беседу не под камерамиМарафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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общество, россия, москва, казань, владимир путин, оливер стоун
Общество, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Оливер Стоун
Путин проводит встречу с Оливером Стоуном

Путин проводит встречу с Оливером Стоуном на полях марафона "Знание. Первые"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона Знание.Первые в Москве. 30 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона "Знание.Первые" в Москве. 30 апреля 2025
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с американским режиссером Оливером Стоуном.
Она проходит на полях просветительского марафона "Знание. Первые". Ранее Путин и Стоун выступали здесь с лекциями.
Увидевшись, Путин и Стоун тепло поприветствовали друг друга. "Очень рад вас видеть!" - сказал Стоун на английском языке и спросил у президента РФ, как у него дела. "Все хорошо!" - заверил своего собеседника Путин, ответив тоже на английском языке.
Дальше они продолжили беседу не под камерами
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин может встретиться с кинорежиссером Стоуном, заявил Песков
28 апреля, 18:37
 
ОбществоРоссияМоскваКазаньВладимир ПутинОливер Стоун
 
 
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