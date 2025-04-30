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Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке - РИА Новости, 30.04.2025
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19:14 30.04.2025 (обновлено: 19:18 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014472294.html
Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке
Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке - РИА Новости, 30.04.2025
Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке
России нужно работать с единомышленниками в Европе и в Северной Америке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:14:00+03:00
2025-04-30T19:18:00+03:00
европа
северная америка
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России нужно работать с единомышленниками в Европе и в Северной Америке, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен - нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много и надо объединять наши усилия", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html
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европа, северная америка, россия, владимир путин
Европа, Северная Америка, Россия, Владимир Путин
Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке

Путин: России нужно работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России нужно работать с единомышленниками в Европе и в Северной Америке, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
«
"Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен - нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много и надо объединять наши усилия", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин
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ЕвропаСеверная АмерикаРоссияВладимир Путин
 
 
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