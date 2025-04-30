https://ria.ru/20250430/putin-2014472294.html

Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке

Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке - РИА Новости, 30.04.2025

Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке

России нужно работать с единомышленниками в Европе и в Северной Америке, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:14:00+03:00

2025-04-30T19:14:00+03:00

2025-04-30T19:18:00+03:00

европа

северная америка

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России нужно работать с единомышленниками в Европе и в Северной Америке, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Я бы говорил и о поколении победителей, и об интернационале победителей. И сегодня нам этот интернационал нужен - нам нужно работать с теми людьми, которые и в Европе, и в Северной Америке думают так же, как мы. Таких много и надо объединять наши усилия", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html

европа

северная америка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

европа, северная америка, россия, владимир путин