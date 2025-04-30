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Немецкие танки с крестами на Украине вызывают ассоциации, заявил Путин
Немецкие танки с крестами на Украине вызывают ассоциации, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Немецкие танки с крестами на Украине вызывают ассоциации, заявил Путин
Танки немецкого производства с крестами на Украине вызывают некоторые ассоциации, от этого никуда не уйти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:13:00+03:00
2025-04-30T19:13:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Танки немецкого производства с крестами на Украине вызывают некоторые ассоциации, от этого никуда не уйти, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
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Украина, Владимир Путин, Россия, Германия, Москва
Немецкие танки с крестами на Украине вызывают ассоциации, заявил Путин
Путин: немецкие танки с крестами на Украине вызывают некоторые ассоциации