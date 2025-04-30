https://ria.ru/20250430/putin-2014471588.html

Путин осудил попытки стереть память о ВОВ

Путин осудил попытки стереть память о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025

Путин осудил попытки стереть память о ВОВ

Попытки "растворить" память о Великой Победе - это целенаправленная работа против России и ее народов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:13:00+03:00

2025-04-30T19:13:00+03:00

2025-04-30T19:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

украина

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Попытки "растворить" память о Великой Победе - это целенаправленная работа против России и ее народов, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Почему так настойчиво кто-то из другого интернационала, из коричневого интернационала поддерживает неонацизм и, в данном случае на Украине, пытается и у нас "растворить" память о подвигах нашего народа, о подвигах наших предков, дедов и прадедов, почему? А потому что это "вычищение" памяти исторической нас "растворяет" самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа. У народа, у которого нет прошлого, у него нет и будущего. И вот это вот попытка "растворить" нас всех в каком-то аморфном состоянии, она, эта попытка, не случайна. Это целенаправленная работа против, в данном случае, нашей страны, против России, против народов Российской Федерации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250430/putin-2014474714.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)