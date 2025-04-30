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Путин осудил попытки стереть память о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:13 30.04.2025 (обновлено: 19:27 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014471588.html
Путин осудил попытки стереть память о ВОВ
Путин осудил попытки стереть память о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
Путин осудил попытки стереть память о ВОВ
Попытки "растворить" память о Великой Победе - это целенаправленная работа против России и ее народов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:13:00+03:00
2025-04-30T19:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
украина
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Попытки "растворить" память о Великой Победе - это целенаправленная работа против России и ее народов, заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона."Почему так настойчиво кто-то из другого интернационала, из коричневого интернационала поддерживает неонацизм и, в данном случае на Украине, пытается и у нас "растворить" память о подвигах нашего народа, о подвигах наших предков, дедов и прадедов, почему? А потому что это "вычищение" памяти исторической нас "растворяет" самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа. У народа, у которого нет прошлого, у него нет и будущего. И вот это вот попытка "растворить" нас всех в каком-то аморфном состоянии, она, эта попытка, не случайна. Это целенаправленная работа против, в данном случае, нашей страны, против России, против народов Российской Федерации", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250430/putin-2014474714.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, украина, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Украина, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945)
Путин осудил попытки стереть память о ВОВ

Путин назвал попытки стереть память о ВОВ целенаправленной работой против России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Попытки "растворить" память о Великой Победе - это целенаправленная работа против России и ее народов, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
"Почему так настойчиво кто-то из другого интернационала, из коричневого интернационала поддерживает неонацизм и, в данном случае на Украине, пытается и у нас "растворить" память о подвигах нашего народа, о подвигах наших предков, дедов и прадедов, почему? А потому что это "вычищение" памяти исторической нас "растворяет" самих. От этого мы теряем свою идентичность, а значит внутреннюю собранность и силу, единство нашего народа. У народа, у которого нет прошлого, у него нет и будущего. И вот это вот попытка "растворить" нас всех в каком-то аморфном состоянии, она, эта попытка, не случайна. Это целенаправленная работа против, в данном случае, нашей страны, против России, против народов Российской Федерации", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о работе МИД по пресечению попыток переписать историю ВОВ
Вчера, 19:25
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияУкраинаВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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