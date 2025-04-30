Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Россия—это нация победителей - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:11 30.04.2025 (обновлено: 19:18 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014470867.html
Путин заявил, что Россия—это нация победителей
Путин заявил, что Россия—это нация победителей - РИА Новости, 30.04.2025
Путин заявил, что Россия—это нация победителей
Россия - это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:11:00+03:00
2025-04-30T19:18:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
казань
владимир путин
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014119356_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_86f7757dcd78458cbf3808621bd260e8.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия - это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить... А мы, безусловно, - нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
https://ria.ru/20250430/putin-2014472294.html
россия
москва
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014119356_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fb7c38a47dd515ff2acfd2496de27d90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, москва, казань, владимир путин, день победы
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Казань, Владимир Путин, День Победы
Путин заявил, что Россия—это нация победителей

Путин: Россия—это нация победителей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия - это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить... А мы, безусловно, - нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин призвал работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке
Вчера, 19:14
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияОбществоМоскваКазаньВладимир ПутинДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала