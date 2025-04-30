https://ria.ru/20250430/putin-2014470867.html
Путин заявил, что Россия—это нация победителей
Путин заявил, что Россия—это нация победителей - РИА Новости, 30.04.2025
Путин заявил, что Россия—это нация победителей
Россия - это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:11:00+03:00
2025-04-30T19:11:00+03:00
2025-04-30T19:18:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
казань
владимир путин
день победы
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия - это нация победителей, заявил президент РФ Владимир Путин."Проигравшие нации пытаются нам что-то навязать и извратить... А мы, безусловно, - нация победителей, нация в широком смысле этого слова. Когда я говорю "нация", имею в виду все народы, все этносы бывшего Советского Союза и России, конечно же", - сказал глава государства в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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россия, общество, москва, казань, владимир путин, день победы
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Путин заявил, что Россия—это нация победителей
Путин: Россия—это нация победителей