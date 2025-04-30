https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:03:00+03:00
2025-04-30T19:03:00+03:00
2025-04-30T19:03:00+03:00
испания
мадрид
россия
владимир путин
день победы
акция "бессмертный полк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464077_0:475:2797:2048_1920x0_80_0_0_50239f5018092ee5bca915f0e8d7c0c6.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения "Бессмертный полк" в Испании Викторию Самойлову на испанском языке. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Buenos dias! Правильно?" - поприветствовал Самойлову Путин. Координатор "Бессмертного полка" в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она провела одно из самых крупных шествий "Бессмертного полка" в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию "Стоп русофобия" в Мадриде.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
https://ria.ru/20250430/putin-2014465149.html
испания
мадрид
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014464077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fed9482c6b45ae3917382e9f993950f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, мадрид, россия, владимир путин, день победы, акция "бессмертный полк"
Испания, Мадрид, Россия, Владимир Путин, День Победы, Акция "Бессмертный полк"
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Путин поприветствовал координатора "Бессмертного полка" Самойлову по-испански