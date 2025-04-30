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Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански - РИА Новости, 30.04.2025
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19:03 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански - РИА Новости, 30.04.2025
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански
Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения... РИА Новости, 30.04.2025
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испания
мадрид
россия
владимир путин
день победы
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения "Бессмертный полк" в Испании Викторию Самойлову на испанском языке. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Buenos dias! Правильно?" - поприветствовал Самойлову Путин. Координатор "Бессмертного полка" в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она провела одно из самых крупных шествий "Бессмертного полка" в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию "Стоп русофобия" в Мадриде.
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
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испания, мадрид, россия, владимир путин, день победы, акция "бессмертный полк"
Испания, Мадрид, Россия, Владимир Путин, День Победы, Акция "Бессмертный полк"
Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански

Путин поприветствовал координатора "Бессмертного полка" Самойлову по-испански

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения "Бессмертный полк" в Испании Викторию Самойлову на испанском языке.
В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского
Вчера, 19:01
"Buenos dias! Правильно?" - поприветствовал Самойлову Путин.
Координатор "Бессмертного полка" в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она провела одно из самых крупных шествий "Бессмертного полка" в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию "Стоп русофобия" в Мадриде.
Путин: Рано или поздно отношения России и Европы восстановятся - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Вчера, 18:56
 
ИспанияМадридРоссияВладимир ПутинДень ПобедыАкция "Бессмертный полк"
 
 
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