https://ria.ru/20250430/putin-2014468186.html

Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански

Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поприветствовал участницу марафона "Знание.Первые" по-испански

Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:03:00+03:00

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2025-04-30T19:03:00+03:00

испания

мадрид

россия

владимир путин

день победы

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участницу федерального просветительского марафона "Знание.Первые", координатора международного движения "Бессмертный полк" в Испании Викторию Самойлову на испанском языке. В среду Путин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "Buenos dias! Правильно?" - поприветствовал Самойлову Путин. Координатор "Бессмертного полка" в Испании также занимается организацией шествий движения в Мадриде. В частности, в 2024 году она провела одно из самых крупных шествий "Бессмертного полка" в Европе. Кроме того, Самойлова проводила конференцию "Стоп русофобия" в Мадриде.

https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html

https://ria.ru/20250430/putin-2014465149.html

испания

мадрид

россия

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испания, мадрид, россия, владимир путин, день победы, акция "бессмертный полк"