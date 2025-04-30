https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html

В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин

В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин

Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:02:00+03:00

2025-04-30T19:02:00+03:00

2025-04-30T19:02:00+03:00

европа

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть, эта собственная точка зрения", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html

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россия

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Наталья Макарова

европа, россия, владимир путин