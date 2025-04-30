Рейтинг@Mail.ru
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014467708.html
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин
Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:02:00+03:00
2025-04-30T19:02:00+03:00
европа
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467049_0:206:3152:1979_1920x0_80_0_0_b73500d9dd3de5ca08bbdaf308d94655.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин. "В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть, эта собственная точка зрения", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467049_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_4e2ec3aaac053099fb549074ae0445e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, россия, владимир путин
Европа, Россия, Владимир Путин
В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин

Путин: многие люди в Европе разделяют позицию России, но не все об этом говорят

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть, эта собственная точка зрения", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин
Вчера, 18:41
 
ЕвропаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала