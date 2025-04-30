В Европе есть много людей, разделяющих позицию России, заявил Путин
Путин: многие люди в Европе разделяют позицию России, но не все об этом говорят
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Есть много людей в Европе, которые разделяют позицию России, но не все об этом говорят, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"В Европе в целом очень много людей, которые разделяют нашу позицию. Очень много. Кто-то молчит, кто-то очень скромно о чем-то заявляет, так, чтобы их особо не слышали. Немного, конечно, людей, которые под давлением официальных властей имеют дерзость высказывать свою точку зрения. И даже не только высказывать, а показывать, что она у них есть, эта собственная точка зрения", - сказал он в ходе встречи с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.