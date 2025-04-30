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Путин процитировал строки из поэмы Твардовского - РИА Новости, 30.04.2025
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Культура
 
19:01 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского - РИА Новости, 30.04.2025
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского
Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T19:01:00+03:00
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культура
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". "Я думаю, что каждый знает: "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда...". И слова – "кому слава, кому темная вода". И сразу - бум, образы рождаются в голове", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Президент также отметил, что деятели культуры, работающие над песнями, фильмами, музыкой, произведениями живописи способствуют достижению побед, потому что творчество вдохновляет людей. "Сколько замечательных песен родилось во время Великой Отечественной войны. Песен, которые мы до сих пор поем, причем делаем с удовольствием, и фильмов, и произведений живописи, и музыки, и так далее. Все это рождалось, потому что люди творческие сталкивались с абсолютно уникальными ситуациями в жизни. И это побуждало их высказываться, писать или музыку писать", - добавил Путин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014464977.html
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россия, москва, казань, владимир путин, александр твардовский
Культура, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, Александр Твардовский
Путин процитировал строки из поэмы Твардовского

Путин процитировал строки из поэмы Твардовского "Василий Теркин"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками просветительского марафона "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин".
"Я думаю, что каждый знает: "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда...". И слова – "кому слава, кому темная вода". И сразу - бум, образы рождаются в голове", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
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Президент также отметил, что деятели культуры, работающие над песнями, фильмами, музыкой, произведениями живописи способствуют достижению побед, потому что творчество вдохновляет людей.
"Сколько замечательных песен родилось во время Великой Отечественной войны. Песен, которые мы до сих пор поем, причем делаем с удовольствием, и фильмов, и произведений живописи, и музыки, и так далее. Все это рождалось, потому что люди творческие сталкивались с абсолютно уникальными ситуациями в жизни. И это побуждало их высказываться, писать или музыку писать", - добавил Путин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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