https://ria.ru/20250430/putin-2014467387.html

Путин процитировал строки из поэмы Твардовского

Путин процитировал строки из поэмы Твардовского - РИА Новости, 30.04.2025

Путин процитировал строки из поэмы Твардовского

Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T19:01:00+03:00

2025-04-30T19:01:00+03:00

2025-04-30T19:01:00+03:00

культура

россия

москва

казань

владимир путин

александр твардовский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014467049_0:206:3152:1979_1920x0_80_0_0_b73500d9dd3de5ca08bbdaf308d94655.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал строки из поэмы Александра Твардовского "Василий Теркин". "Я думаю, что каждый знает: "Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда...". И слова – "кому слава, кому темная вода". И сразу - бум, образы рождаются в голове", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Президент также отметил, что деятели культуры, работающие над песнями, фильмами, музыкой, произведениями живописи способствуют достижению побед, потому что творчество вдохновляет людей. "Сколько замечательных песен родилось во время Великой Отечественной войны. Песен, которые мы до сих пор поем, причем делаем с удовольствием, и фильмов, и произведений живописи, и музыки, и так далее. Все это рождалось, потому что люди творческие сталкивались с абсолютно уникальными ситуациями в жизни. И это побуждало их высказываться, писать или музыку писать", - добавил Путин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона проходят на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014464977.html

https://ria.ru/20250430/film-2014454181.html

россия

москва

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, казань, владимир путин, александр твардовский