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Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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18:56 30.04.2025 (обновлено: 19:10 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014465149.html
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html
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Путин: "Рано или поздно отношения России и Европы восстановятся"
Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил Путин
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россия, европа, москва, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, В мире
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин

Путин: рано или поздно отношения России с Европой восстановятся

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Во Франции есть те, кто и сейчас разделяет ценности России, заявил Путин
Вчера, 18:41
"Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - сказал глава государства.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин рассказал о гражданах Франции, воюющих в зоне СВО на стороне России
Вчера, 18:37
 
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