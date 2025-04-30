https://ria.ru/20250430/putin-2014465149.html
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:56:00+03:00
2025-04-30T18:56:00+03:00
2025-04-30T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны - ред.) - белое и черное, красное и коричневое… У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся - это безусловно", - сказал глава государства.Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014458946.html
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Путин: "Рано или поздно отношения России и Европы восстановятся"
Рано или поздно отношения России и Европы, безусловно, восстановятся, заявил Путин
2025-04-30T18:56
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РИА Новости
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россия, европа, москва, владимир путин, в мире
Россия, Европа, Москва, Владимир Путин, В мире
Отношения России с Европой восстановятся, заявил Путин
Путин: рано или поздно отношения России с Европой восстановятся