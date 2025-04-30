https://ria.ru/20250430/putin-2014464977.html

Лукашенко понравился фильм о Брестской крепости, рассказал Путин

Лукашенко понравился фильм о Брестской крепости, рассказал Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Лукашенко понравился фильм о Брестской крепости, рассказал Путин

Президент России Владимир Путин оценил новый фильм о Брестской крепости "В списках не значился", трейлер которого ему продемонстрировали на встрече в рамках... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:56:00+03:00

2025-04-30T18:56:00+03:00

2025-04-30T19:55:00+03:00

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белоруссия

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владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил новый фильм о Брестской крепости "В списках не значился", трейлер которого ему продемонстрировали на встрече в рамках марафона "Знание. Первые", и передал создателям фильма благодарность от президента Белоруссии Александра Лукашенко. "Мы вчера, когда были в Волгограде, по инициативе Александра Григорьевича Лукашенко говорили об этом. Он как раз сказал мне, что посмотрел этот фильм. Вас очень благодарил за эту работу. Вижу, что не зря, действительно, есть за что", - сказал Путин, после просмотра отрывков из фильма "В списках не значился", посвященного защите Брестской крепости. Он указал на то, что "информация о героических днях Великой Отечественной войны должна быть пронзительной и достоверной, правдивой" - только тогда она будет "доходить до сердца". "И конечно вот такие произведения искусства - это, безусловно, произведение искусства - они работают на эту цель, и работают именно таким образом, о котором я сказал", - добавил президент. Во встрече с президентом в рамках марафона "Знание. Первые" участвуют молодые деятели культуры и съемочная группа фильма "В списках не значился". Это режиссер Сергей Коротаев, народный артист России Владимир Машков, который выступил продюсером и исполнил одну из ролей в этой военной драме, а также сыгравший главную роль в фильме актер Владислав Миллер. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014457894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и участники марафона "Знание.Первые" смотрят фрагменты фильма "В списках не значился" Президент и участники марафона «Знание.Первые» посмотрели фрагменты фильма «В списках не значился» – новой экранизации одноимённой повести Бориса Васильева 2025-04-30T18:56 true PT1M13S

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, волгоград, владимир путин, александр лукашенко, владимир машков