Путин рассказал о создании и возрождении общества "Знание"
Путин: общество "Знание" было создано президентом Академии наук СССР Вавиловым
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Общество "Знание" было создано президентом Академии наук СССР Сергеем Вавиловым, и уже тогда звание лектора было уважаемым, но и сейчас, после возрождения общества, его работа продвигается эффективно, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
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"Теперь скажу два слова об обществе "Знание". Инициатором его был наш выдающийся ученый и тогда президент Академии наук СССР Вавилов. Вот с этого все началось, и действительно, в прежние годы, еще в советские времена, звание лектора было очень уважаемым, было на высоком уровне всегда", - рассказал президент.
Однако, по его словам, и сейчас, после возрождения общества "Знание", его работа развивается "достаточно быстро и эффективно". "Уже 30 тысяч лекторов, охват аудитории 50 миллионов человек. 50 миллионов человек – это уже кое-что значит", - добавил глава государства.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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