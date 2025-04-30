https://ria.ru/20250430/putin-2014456766.html

Путин рассказал о создании и возрождении общества "Знание"

Путин рассказал о создании и возрождении общества "Знание" - РИА Новости, 30.04.2025

Путин рассказал о создании и возрождении общества "Знание"

Общество "Знание" было создано президентом Академии наук СССР Сергеем Вавиловым, и уже тогда звание лектора было уважаемым, но и сейчас, после возрождения... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:35:00+03:00

2025-04-30T18:35:00+03:00

2025-04-30T18:35:00+03:00

общество

ссср

россия

москва

владимир путин

общество "знание"

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Общество "Знание" было создано президентом Академии наук СССР Сергеем Вавиловым, и уже тогда звание лектора было уважаемым, но и сейчас, после возрождения общества, его работа продвигается эффективно, рассказал президент России Владимир Путин на встрече с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". "Теперь скажу два слова об обществе "Знание". Инициатором его был наш выдающийся ученый и тогда президент Академии наук СССР Вавилов. Вот с этого все началось, и действительно, в прежние годы, еще в советские времена, звание лектора было очень уважаемым, было на высоком уровне всегда", - рассказал президент. Однако, по его словам, и сейчас, после возрождения общества "Знание", его работа развивается "достаточно быстро и эффективно". "Уже 30 тысяч лекторов, охват аудитории 50 миллионов человек. 50 миллионов человек – это уже кое-что значит", - добавил глава государства. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ссср, россия, москва, владимир путин, общество "знание"