https://ria.ru/20250430/putin-2014454267.html

Путин поблагодарил общество "Знание" за работу

Путин поблагодарил общество "Знание" за работу - РИА Новости, 30.04.2025

Путин поблагодарил общество "Знание" за работу

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество "Знание" за работу и отметил высокий уровень доверия к его лекторам. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:29:00+03:00

2025-04-30T18:29:00+03:00

2025-04-30T18:29:00+03:00

общество

россия

москва

казань

владимир путин

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество "Знание" за работу и отметил высокий уровень доверия к его лекторам. "А уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества "Знание", у граждан страны достигает 80%. Это очень серьезно. Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества "Знание". Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия

москва

казань

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, казань, владимир путин