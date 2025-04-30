Путин поблагодарил общество "Знание" за работу
Путин поблагодарил общество "Знание" за работу и заявил о доверии к его лекторам
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российское общество "Знание" за работу и отметил высокий уровень доверия к его лекторам.
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"А уровень доверия к тому, что делает лекторский корпус общества "Знание", у граждан страны достигает 80%. Это очень серьезно. Я хочу за это поблагодарить всех, кто организует работу общества "Знание". Почему? Потому что это значит, что подбор этих лекторов правильный. Это значит, что люди, когда их слушают, доверяют тому, что и как они говорят. Это очень важно", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.