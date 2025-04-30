Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин
Путин: информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы", - сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".