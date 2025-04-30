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Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:25 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html
Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин
Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025
Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин
Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T18:25:00+03:00
2025-04-30T18:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
москва
казань
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин. "Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы", - сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
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общество, россия, москва, казань, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Москва, Казань, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин

Путин: информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы", - сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин подчеркнул важность передачи памяти о ВОВ будущим поколениям
Вчера, 18:22
 
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