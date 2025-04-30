https://ria.ru/20250430/putin-2014452443.html

Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин

Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин - РИА Новости, 30.04.2025

Информацию о подвигах прошлого нужно подавать искренне, заявил Путин

Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:25:00+03:00

2025-04-30T18:25:00+03:00

2025-04-30T18:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

москва

казань

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно, сказал президент РФ Владимир Путин. "Конечно, очень важно в этой связи иметь возможность и уметь правильно, искренне, если позволите сказать, и пронзительно донести всю информацию о том, что было в предыдущие десятилетия, предыдущие годы", - сказал Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые". Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20250430/putin-2014450950.html

россия

москва

казань

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Наталья Макарова

общество, россия, москва, казань, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне