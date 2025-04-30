https://ria.ru/20250430/putin-2014447371.html

Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу

Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу - РИА Новости, 30.04.2025

Путин отметил вклад народов бывшего СССР в Победу

Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:10:00+03:00

2025-04-30T18:10:00+03:00

2025-04-30T18:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

ссср

владимир путин

день победы

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Все народы СССР внесли огромный вклад в Победу, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы всегда подчеркиваем, это правда, все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу. Но, конечно, Российская Федерация в силу ее масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу и больше всего положила на алтарь этой Победы своих сынов и дочерей, которые погибли, защищая Родину и защищая наше будущее", - сказал Путин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250430/putin-2014450214.html

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россия

москва

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, ссср, владимир путин, день победы