https://ria.ru/20250430/putin-2014446970.html

Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа

Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа - РИА Новости, 30.04.2025

Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа

Президент Владимир Путин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Основные заявления: РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T18:12:00+03:00

2025-04-30T18:12:00+03:00

2025-04-30T19:55:00+03:00

владимир путин

россия

си цзиньпин

николас мадуро

рсфср

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Основные заявления:"День Победы — особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах"."Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия"."Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — Прим. ред.): белое и черное, красное и коричневое. <…> У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, — это безусловно".О ситуации в Курской области

https://ria.ru/20250430/putin-2014279753.html

россия

рсфср

ссср

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Путин: "Участники Великой Отечественной войны совершили подвиг" "Память об их подвиге - одно из сутевых начал всего нашего многонационального народа". Участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор, заявил Путин. 2025-04-30T18:12 true PT1M44S

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Путин о гражданах Франции, которые воюют в зоне СВО на стороне России Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия-Неман", сообщил Путин 2025-04-30T18:12 true PT0M33S

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владимир путин, россия, си цзиньпин, николас мадуро, рсфср, ссср