Путин назвал победу в Великой Отечественной триумфом советского народа
- Россия — это нация победителей;
- День Победы является особым днем для всей России;
- Путин назвал Победу в Великой Отечественной войне триумфом советского народа, отдельно отметив роль РСФСР;
"День Победы — особый день для всех нас, для нашего народа, практически для каждой российской семьи. Это праздник со слезами на глазах".
- все народы СССР внесли огромный вклад в победу;
- глава государства отметил важность использования современных возможностей для того, чтобы передавать память о Великой Отечественной войне будущим поколениям;
- информацию о героических подвигах прошлого нужно подавать искренне и пронзительно;
- современные способы донесения информации о героической истории России должны опираться на лучшие традиции русского искусства;
- участники Великой Отечественной войны, защитники Родины совершили подвиг и совершают его до сих пор;
- о переименовании Волгограда в Сталинград: в этом есть логика, но решение за большинством жителей города;
- несмотря на не лучшие отношения со странами Запада, там сохраняются площади и улицы, названные в честь Сталинграда;
- попытки "растворить" память о победе — это целенаправленная работа против России и ее народов;
- МИД проводит постоянную работу, чтобы пресечь попытки переписывания истории о Великой Отечественной войне;
- память о геноциде народа СССР в годы Великой Отечественной обосновывает стремление Москвы добиться гарантий безопасности на долгую перспективу;
- немецкие танки с крестами на Украине вызывают некоторые ассоциации, от этого никуда не уйти;
"Конечно, те, кто воевал во время Великой Отечественной войны, отдавал свои жизни за нашу страну, за нашу Родину, за сегодняшний день, за то, чтобы она сохранилась как таковая, чтобы появлялись новые и новые поколения в нашей стране, они совершили подвиг. Но они совершают его до сих пор, даже те, которые погибли, защищая отечество. Почему? Потому что память об их подвиге составляет одну из сутевых начал всего нашего многонационального народа. Это в значительной степени и есть Россия".
- важно, чтобы герои СВО уже начали работу с молодежью;
- Путин пообещал подумать о создании для ветеранов спецоперации программы развития в сфере культуры;
- рано или поздно отношения России с Европой восстановятся, сомнений нет;
- в Европе очень много людей, которые поддерживают Россию, несмотря на давление;
- России нужно работать с единомышленниками в Европе и Северной Америке;
"Сейчас ситуация сложнее, чем тогда (во времена Великой Отечественной войны. — Прим. ред.): белое и черное, красное и коричневое. <…> У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся, — это безусловно".
- некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России, назвав свое подразделение "Нормандия — Неман";
- во Франции во все времена были те, кто разделял ценности Москвы, такие граждане есть и сейчас.
О ситуации в Курской области
- разрозненные группы противника в Курской области сидят сегодня в норах, подвалах и полной изоляции, им предлагают сдаться;
- Россия вышибла противника из региона;
- эвакуация остатков противника из Курской области невозможна из-за их разрозненности, хотя ВСУ просят о ней;
- Путин поддержал предложение о создании мемориала в регионе в память о волонтерах.
Марафон "Знание. Первые" в этом году посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в десяти городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в Музее Победы на Поклонной горе.