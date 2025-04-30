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В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
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12:12 30.04.2025 (обновлено: 13:11 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/putin-2014331136.html
В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков
В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков - РИА Новости, 30.04.2025
В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков
В этом году исполняется 25 лет, как президент России Владимир Путин стал лидером страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T12:12:00+03:00
2025-04-30T13:11:00+03:00
общество
москва
россия
казань
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В этом году исполняется 25 лет, как президент России Владимир Путин стал лидером страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР". "В эти дни достаточно важный рубеж - 25 лет, как Путин стал Путиным (лидером - ред.) в нашей стране... Путин - президент нашей страны. Нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - сказал Песков. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250430/putin-2014302079.html
https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html
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общество, москва, россия, казань, владимир путин, дмитрий песков
Общество, Москва, Россия, Казань, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В этом году исполняется 25 лет, как Путин стал президентом, заявил Песков

Песков: в этом году исполняется 25 лет, как Путин стал лидером России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В этом году исполняется 25 лет, как президент России Владимир Путин стал лидером страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков в среду в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Освобождение мира от нацизма. Роль СССР".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Путин открыт к дипломатическим предложениям по Украине, заявил Песков
Вчера, 11:50
"В эти дни достаточно важный рубеж - 25 лет, как Путин стал Путиным (лидером - ред.) в нашей стране... Путин - президент нашей страны. Нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны", - сказал Песков.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
Вчера, 11:41
 
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