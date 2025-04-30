https://ria.ru/20250430/putin-2014225822.html

"Сохранил позицию": СМИ сообщили об отказе Путина Уиткоффу

"Сохранил позицию": СМИ сообщили об отказе Путина Уиткоффу - РИА Новости, 30.04.2025

"Сохранил позицию": СМИ сообщили об отказе Путина Уиткоффу

Президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта, утверждает... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T00:48:00+03:00

2025-04-30T00:48:00+03:00

2025-04-30T11:20:00+03:00

россия

украина

сша

владимир путин

стив уиткофф

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отклонил предложение спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа о прекращении огня по нынешней линии фронта, утверждает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Уиткофф во время длительных переговоров в Кремле в пятницу пытался убедить Путина, что Россия должна согласиться на прекращение огня, остановив боевые действия вдоль нынешних линий фронта", — говорится в материале.Однако Путин, как утверждает агентство, сохранил свою позицию по вопросу территорий, согласно которой под контроль России должны перейти все территории новых регионов.Как заявил один из источников, переговоры на данный момент "зашли в тупик, и для достижения дальнейшего прогресса необходим прямой контакт между Путиным и Трампом".Переговоры Путина и Уиткоффа прошли в минувшую пятницу. В них принимали участие помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Как отметил Ушаков по итогам встречи, она продолжалась три часа и носила конструктивный и полезный характер. Стороны обсуждали возможность возобновления прямых переговоров между представителями России и Украины.Ранее Уиткофф заявил, что обсуждал на встрече с президентом России 11 апреля "вопрос территорий" в контексте урегулирования на Украине. Представитель американского лидера утверждал, что Москва сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все". При этом он допустил, что Киеву могут быть не так важны регионы, население которых в основном говорит на русском языке.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская область, а также ДНР и ЛНР — российские регионы, это данность, обозначенная в конституции.

https://ria.ru/20250429/tramp-2014202645.html

https://ria.ru/20250429/lavrov-2014171919.html

https://ria.ru/20250425/peskov-2013492176.html

россия

украина

сша

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россия, украина, сша, владимир путин, стив уиткофф, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций