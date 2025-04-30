https://ria.ru/20250430/primore-2014238229.html

В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом

В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом - РИА Новости, 30.04.2025

В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом

Сотрудницу Приморской дезинфекционной станции осудили в Приморье к 1 году ограничения свободы после того, как пятеро детей отравились в школе крысиным ядом,... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T06:23:00+03:00

2025-04-30T06:23:00+03:00

2025-04-30T06:23:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудницу Приморской дезинфекционной станции осудили в Приморье к 1 году ограничения свободы после того, как пятеро детей отравились в школе крысиным ядом, сообщает краевая прокуратура. Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщали, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Источник рассказывал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов, после чего выписали. "Октябрьским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ "Приморская дезинфекционная станция"… С учетом позиции гособвинителя суд признал ее виновной и назначил наказание за совершение указанного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. По данным ведомства, с октября 2024 года по 20 января 2025 года фигурантка передала отраву для грызунов сотрудникам школы, не обладающим необходимой профессиональной квалификацией, для дератизации. Ее признали виновной по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей". Подсудимая вину признала в полном объеме.

https://ria.ru/20250429/volgograd-2014097417.html

https://ria.ru/20250424/kamchatka-2013096710.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия