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В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом - РИА Новости, 30.04.2025
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06:23 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/primore-2014238229.html
В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом
В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом - РИА Новости, 30.04.2025
В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом
Сотрудницу Приморской дезинфекционной станции осудили в Приморье к 1 году ограничения свободы после того, как пятеро детей отравились в школе крысиным ядом,... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T06:23:00+03:00
2025-04-30T06:23:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудницу Приморской дезинфекционной станции осудили в Приморье к 1 году ограничения свободы после того, как пятеро детей отравились в школе крысиным ядом, сообщает краевая прокуратура. Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщали, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Источник рассказывал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов, после чего выписали. "Октябрьским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ "Приморская дезинфекционная станция"… С учетом позиции гособвинителя суд признал ее виновной и назначил наказание за совершение указанного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу. По данным ведомства, с октября 2024 года по 20 января 2025 года фигурантка передала отраву для грызунов сотрудникам школы, не обладающим необходимой профессиональной квалификацией, для дератизации. Ее признали виновной по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей". Подсудимая вину признала в полном объеме.
https://ria.ru/20250429/volgograd-2014097417.html
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происшествия
Происшествия
В Приморье осудили виновницу отравления детей крысиным ядом

В Приморье осудили на год виновницу отравления детей крысиным ядом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 апр – РИА Новости. Сотрудницу Приморской дезинфекционной станции осудили в Приморье к 1 году ограничения свободы после того, как пятеро детей отравились в школе крысиным ядом, сообщает краевая прокуратура.
Региональные СУСК и прокуратура 20 января сообщали, что пятеро второклассников в селе Покровка госпитализированы из-за отравления средством для дератизации, которое было рассыпано под трубой отопления в учебном классе. Источник рассказывал РИА Новости, что один школьник нашел кулек и показал одноклассникам, дети съели понемногу отравы, которая выглядела как семечки, завернутые в бумагу. Врачи промыли им желудки, но держали в больнице до получения результатов анализов, после чего выписали.
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"Октябрьским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении медицинского дезинфектора отдела очаговой и профилактической дезинфекции КГБУЗ "Приморская дезинфекционная станция"… С учетом позиции гособвинителя суд признал ее виновной и назначил наказание за совершение указанного преступления, относящегося к категории небольшой тяжести, в виде 1 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
По данным ведомства, с октября 2024 года по 20 января 2025 года фигурантка передала отраву для грызунов сотрудникам школы, не обладающим необходимой профессиональной квалификацией, для дератизации. Ее признали виновной по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, по неосторожности создавшее угрозу наступления массового отравления людей". Подсудимая вину признала в полном объеме.
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