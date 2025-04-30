Рейтинг@Mail.ru
Жители Польши получат памятку на случай войны - РИА Новости, 30.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/polsha-2014337057.html
Жители Польши получат памятку на случай войны
Жители Польши получат памятку на случай войны - РИА Новости, 30.04.2025
Жители Польши получат памятку на случай войны
Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T13:29:00+03:00
2025-04-30T13:29:00+03:00
в мире
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. "Осенью каждый польский дом получит "Руководство по безопасности", - сказал министр, пояснив, что это руководство будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и "угроз в целом". По его мнению, в Польше слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Замминистра пояснил, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий. С начала года министерства внутренних дел и администрации, министерство национальной обороны, а также Правительственный центр безопасности работают над созданием так называемого "Руководства по безопасности". В брошюре будет среди прочего содержаться информация о том, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.
https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html
https://ria.ru/20250320/polsha-2006249219.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_d8b7de5f97058964a43fc4a03be5de93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша
В мире, Польша
Жители Польши получат памятку на случай войны

Жители Польши получат памятку на случай войны и других ЧП

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик.
"Осенью каждый польский дом получит "Руководство по безопасности", - сказал министр, пояснив, что это руководство будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и "угроз в целом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Польша "переобувается" в прыжке
Вчера, 08:00
По его мнению, в Польше слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Замминистра пояснил, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий.
С начала года министерства внутренних дел и администрации, министерство национальной обороны, а также Правительственный центр безопасности работают над созданием так называемого "Руководства по безопасности". В брошюре будет среди прочего содержаться информация о том, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.
Супермаркет в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
МВД Польши призвало сограждан запастись едой, водой и лекарствами
20 марта, 17:05
 
В миреПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала