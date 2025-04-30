https://ria.ru/20250430/polsha-2014337057.html

Жители Польши получат памятку на случай войны

Жители Польши получат памятку на случай войны - РИА Новости, 30.04.2025

Жители Польши получат памятку на случай войны

Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T13:29:00+03:00

2025-04-30T13:29:00+03:00

2025-04-30T13:29:00+03:00

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ВАРШАВА, 29 апр – РИА Новости. Каждый житель Польши получит осенью памятку на случай войны и других чрезвычайных происшествий, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик. "Осенью каждый польский дом получит "Руководство по безопасности", - сказал министр, пояснив, что это руководство будет иметь форму бумажного буклета и будет касаться не только военных угроз, но и "угроз в целом". По его мнению, в Польше слишком мало информации о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Замминистра пояснил, что польское общество утратило способность распознавать, например, являются ли воющие сирены угрозой, проверкой, или годовщиной каких-либо событий. С начала года министерства внутренних дел и администрации, министерство национальной обороны, а также Правительственный центр безопасности работают над созданием так называемого "Руководства по безопасности". В брошюре будет среди прочего содержаться информация о том, как выжить в условиях кризиса в течение 72 часов.

https://ria.ru/20250430/polsha-2014043072.html

https://ria.ru/20250320/polsha-2006249219.html

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в мире, польша