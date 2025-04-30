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В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:08 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/polk-2014350779.html
В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада
В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада - РИА Новости, 30.04.2025
В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада
Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в составе военного парада... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:08:00+03:00
2025-04-30T14:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
волгоград
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк", но формат акции еще не определен. "Прошу поддержать предложение о проведении акции "Бессмертный полк" в составе расчетов военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы", - цитирует Бочарова администрация.
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общество, волгоград, андрей бочаров
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Волгоград, Андрей Бочаров
В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада

Бочаров предложил провести "Бессмертный полк" в Волгограде в составе парада

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники шествия "Бессмертный полк"
Участники шествия Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Участники шествия "Бессмертный полк". Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк", но формат акции еще не определен.
"Прошу поддержать предложение о проведении акции "Бессмертный полк" в составе расчетов военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы", - цитирует Бочарова администрация.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВолгоградАндрей Бочаров
 
 
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