https://ria.ru/20250430/polk-2014350779.html

В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада

В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада - РИА Новости, 30.04.2025

В Волгограде предложили провести акцию "Бессмертный полк" в составе парада

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в составе военного парада... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T14:08:00+03:00

2025-04-30T14:08:00+03:00

2025-04-30T14:08:00+03:00

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 30 апр – РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию "Бессмертный полк" в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая пройдет акция "Бессмертный полк", но формат акции еще не определен. "Прошу поддержать предложение о проведении акции "Бессмертный полк" в составе расчетов военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы", - цитирует Бочарова администрация.

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

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общество, волгоград, андрей бочаров