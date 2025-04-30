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Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:37 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/pobeda-2014362319.html
Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ
Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ - РИА Новости, 30.04.2025
Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ
Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T14:37:00+03:00
2025-04-30T14:37:00+03:00
казахстан
астана
москва
касым-жомарт токаев
снг
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
день победы
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АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание "Великая Отечественная война 1941–1945 годов", передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня, спустя 80 лет, все чаще звучат попытки переписать историю, стереть границы между палачом и жертвой, обесценить подвиг целых народов. Именно поэтому мы должны говорить, напоминать, показывать, потому что память - это тоже битва, и мы просто обязаны ее выиграть. В стенах Национальной библиотеки эта память живет, это место имеет не только стены, но и душу в книгах, написанных очевидцами, в письмах с фронта, в вырезках из газет военных лет, в документальных фильмах, где все показано именно так, как это было…Позвольте, Национальной библиотеке Казахстана передать самый последний, самый актуальный сборник-энциклопедию о Великой Отечественной войне, состоящий из двенадцати томов. Сразу скажу тем, кто подсчитал, здесь не хватает трех томов, они находятся еще в редакции и будут нами переданы в фонд библиотеки, как только выйдут из печати. Также и другие здесь издания, которые, я уверен, найдут свое самое достойное место в коллекции библиотеки", - сказал Тураев. Передача многотомного издания состоялась в рамках литературно-музыкального вечера "Литературная память о войне", который открылся минутой молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. В программу мероприятия вошла книжная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто!", а также исполнение стихов и песен военных лет казахстанскими артистами. Почетными гостями вечера стали ветераны и родственники ушедших фронтовиков. "Сегодняшнее мероприятие очень важно для молодых - это память, это история, которую вы должны знать, должны уважать, должны понимать. В какой стране вы живете, где каждый сантиметр полит кровью наших отцов, дедов, наших батыров (воинов – ред.), которые эту Победу и эту свободу отвоевывали,", - сказала Алия Кошкарбаева, дочь народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, в числе первых водрузившего знамя Победы над Рейхстагом. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. Также глава государства поручил к Дню Победы назвать более 500 улиц в населенных пунктах республики в честь героев Великой Отечественной войны. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане запланировано порядка 2-х тысяч памятных мероприятий. Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ, в том числе президент Токаев, примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008555190.html
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казахстан, астана, москва, касым-жомарт токаев, снг, в мире, день победы
Казахстан, Астана, Москва, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, День Победы
Генконсул России передал Казахстану 12-томное издание о ВОВ

Генконсул Тураев передал в Казахстан 12-томное фундаментальное издание о ВОВ

© Фото : Sputnik Казахстан/TelegramГенеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание "Великая Отечественная война 1941–1945 годов"
Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание Великая Отечественная война 1941–1945 годов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© Фото : Sputnik Казахстан/Telegram
Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание "Великая Отечественная война 1941–1945 годов"
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АЛМА-АТА, 30 апр - РИА Новости. Генеральный консул России в Алма-Ате Дмитрий Тураев от имени правительства Москвы передал в фонд Национальной библиотеки Казахстана 12-томное фундаментальное издание "Великая Отечественная война 1941–1945 годов", передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня, спустя 80 лет, все чаще звучат попытки переписать историю, стереть границы между палачом и жертвой, обесценить подвиг целых народов. Именно поэтому мы должны говорить, напоминать, показывать, потому что память - это тоже битва, и мы просто обязаны ее выиграть. В стенах Национальной библиотеки эта память живет, это место имеет не только стены, но и душу в книгах, написанных очевидцами, в письмах с фронта, в вырезках из газет военных лет, в документальных фильмах, где все показано именно так, как это было…Позвольте, Национальной библиотеке Казахстана передать самый последний, самый актуальный сборник-энциклопедию о Великой Отечественной войне, состоящий из двенадцати томов. Сразу скажу тем, кто подсчитал, здесь не хватает трех томов, они находятся еще в редакции и будут нами переданы в фонд библиотеки, как только выйдут из печати. Также и другие здесь издания, которые, я уверен, найдут свое самое достойное место в коллекции библиотеки", - сказал Тураев.
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Передача многотомного издания состоялась в рамках литературно-музыкального вечера "Литературная память о войне", который открылся минутой молчания в память о павших в годы Великой Отечественной войны. В программу мероприятия вошла книжная выставка "Никто не забыт, ничто не забыто!", а также исполнение стихов и песен военных лет казахстанскими артистами. Почетными гостями вечера стали ветераны и родственники ушедших фронтовиков.
"Сегодняшнее мероприятие очень важно для молодых - это память, это история, которую вы должны знать, должны уважать, должны понимать. В какой стране вы живете, где каждый сантиметр полит кровью наших отцов, дедов, наших батыров (воинов – ред.), которые эту Победу и эту свободу отвоевывали,", - сказала Алия Кошкарбаева, дочь народного героя Казахстана Рахимжана Кошкарбаева, в числе первых водрузившего знамя Победы над Рейхстагом.
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. Также глава государства поручил к Дню Победы назвать более 500 улиц в населенных пунктах республики в честь героев Великой Отечественной войны. Всего в юбилейный год Победы в Казахстане запланировано порядка 2-х тысяч памятных мероприятий.
Во вторник сообщалось, что главы девяти стран СНГ, в том числе президент Токаев, примут участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек. По данным минтруда Казахстана, в республике 111 ветеранов Великой Отечественной войны встретят 80-летие Победы.
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