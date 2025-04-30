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Беглов рассказал о стеле будущего мемориала в Петербурге - РИА Новости, 30.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:51 30.04.2025
https://ria.ru/20250430/peterburg-2014517527.html
Беглов рассказал о стеле будущего мемориала в Петербурге
Беглов рассказал о стеле будущего мемориала в Петербурге - РИА Новости, 30.04.2025
Беглов рассказал о стеле будущего мемориала в Петербурге
Стелу, которая станет доминантой будущего петербургского мемориала в память об участниках Ленинградской битвы, подсветят изнутри, сообщил губернатор Петербурга... РИА Новости, 30.04.2025
2025-04-30T23:51:00+03:00
2025-04-30T23:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
ленинград
россия
александр беглов
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Стелу, которая станет доминантой будущего петербургского мемориала в память об участниках Ленинградской битвы, подсветят изнутри, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. "В этом году проведём проектно-изыскательские работы. В следующем – завершим проектирование и направим проект в Госэкспертизу. Пока прорабатываем тематическое наполнение", - рассказал Беглов в эфире телеканала "78". Он добавил, что архитектурное бюро, выигравшее конкурс на лучший проект, сейчас прорабатывает инженерное решение главного сооружения мемориала – стелы Ленинградской битвы. По словам Беглова, она станет первым петербургским памятником с внутренней подсветкой. "Луч света с самого начала был серьезным преимуществом проекта. Для нас это очень важно", – отметил губернатор Петербурга. Ранее в январе Беглов представил президенту РФ Владимиру Путину проект будущего мемориала в память о Ленинградской битве. Как сообщали городские власти, мемориал планируется возвести на Пулковских высотах на точке, где в 1941-1943 годах проходила реальная линия фронта. Центром комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом на 9,7 метра. Двадцать третьего сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения в составе 42-й армии Ленинградского фронта отразили здесь последнее крупное наступление врага. Рядом находятся могилы павших советских воинов – красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев. Ранее сообщалось, что в августе 2024 года на Пулковских высотах в Петербурге состоялась закладка будущего мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве. В декабре 2024 года в Петербурге подвели итоги второго этапа архитектурно-градостроительного конкурса на лучший эскизный проект мемориального комплекса. Лучшей признана работа архитектурного бюро "Интерколумниум". Победивший проект предусматривает создание линейного паркового ансамбля, включающего пять Аллей Славы, которые как пять лучей устремляются вверх по рельефу к главной цели - мемориальному элементу композиции - монументу Ленинградской битвы. Территория будущего мемориала разделяется на зоны, названия которых отсылают к истокам формирования оборонительных колец защиты Ленинграда. В зоне "Лужский рубеж" будет размещен прогулочный маршрут, в зоне "Красногвардейский рубеж" - представлены памятники воинам отдельных направлений. На "Колпинском рубеже" установят скульптурные композиции "Бои на подступе", "Блокада", "Победа". Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции - войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии.
https://ria.ru/20250428/peterburg-2013909660.html
https://ria.ru/20250428/beglov-2013924435.html
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санкт-петербург, ленинград, россия, александр беглов, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург, Ленинград, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Беглов рассказал о стеле будущего мемориала в Петербурге

Беглов: стелу будущего мемориала в Петербурге подсветят изнутри

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Стелу, которая станет доминантой будущего петербургского мемориала в память об участниках Ленинградской битвы, подсветят изнутри, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
"В этом году проведём проектно-изыскательские работы. В следующем – завершим проектирование и направим проект в Госэкспертизу. Пока прорабатываем тематическое наполнение", - рассказал Беглов в эфире телеканала "78".
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Он добавил, что архитектурное бюро, выигравшее конкурс на лучший проект, сейчас прорабатывает инженерное решение главного сооружения мемориала – стелы Ленинградской битвы. По словам Беглова, она станет первым петербургским памятником с внутренней подсветкой.
"Луч света с самого начала был серьезным преимуществом проекта. Для нас это очень важно", – отметил губернатор Петербурга.
Ранее в январе Беглов представил президенту РФ Владимиру Путину проект будущего мемориала в память о Ленинградской битве.
Как сообщали городские власти, мемориал планируется возвести на Пулковских высотах на точке, где в 1941-1943 годах проходила реальная линия фронта. Центром комплекса станет безымянная высота, возвышающаяся над ландшафтом на 9,7 метра. Двадцать третьего сентября 1941 года части 5-й дивизии народного ополчения в составе 42-й армии Ленинградского фронта отразили здесь последнее крупное наступление врага. Рядом находятся могилы павших советских воинов – красноармейцев, краснофлотцев и ополченцев.
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Ранее сообщалось, что в августе 2024 года на Пулковских высотах в Петербурге состоялась закладка будущего мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве. В декабре 2024 года в Петербурге подвели итоги второго этапа архитектурно-градостроительного конкурса на лучший эскизный проект мемориального комплекса. Лучшей признана работа архитектурного бюро "Интерколумниум". Победивший проект предусматривает создание линейного паркового ансамбля, включающего пять Аллей Славы, которые как пять лучей устремляются вверх по рельефу к главной цели - мемориальному элементу композиции - монументу Ленинградской битвы. Территория будущего мемориала разделяется на зоны, названия которых отсылают к истокам формирования оборонительных колец защиты Ленинграда. В зоне "Лужский рубеж" будет размещен прогулочный маршрут, в зоне "Красногвардейский рубеж" - представлены памятники воинам отдельных направлений. На "Колпинском рубеже" установят скульптурные композиции "Бои на подступе", "Блокада", "Победа".
Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 по 9 августа 1944 года. В результате оборонительных и наступательных операций советских войск на северо-западном стратегическом направлении 18 января 1943 года была прорвана, а 27 января 1944 года полностью снята блокада Ленинграда. Летом 1944 года в ходе последнего этапа Ленинградской битвы – наступательной Выборгско-Петрозаводской операции - войска Ленинградского и Карельского фронтов, Ладожской и Онежской военных флотилий нанесли поражение войскам противника, оборонявшимся на Карельском перешейке и в Южной Карелии.
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