В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам
В Петербурге могут ввести штрафы за склонение беременных женщин к абортам
© Pixabay / StockSnapБеременная женщина
© Pixabay / StockSnap
Беременная женщина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к абортам, следует из материалов на сайте парламента.
"О проекте закона Санкт-Петербурга "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" – принят за основу", – сообщается в итоговой таблице рассмотрения повестки дня.
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Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента, законопроект разработан в целях укрепления института семьи и материнства, роста рождаемости и сохранения духовно-нравственных традиций.
Под склонением женщин к искусственному прерыванию беременности подразумеваются уговоры, предложения. а также подкуп и обман. За это предполагается ввести административные штрафы, которые составят для граждан 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, для юрлиц – 30-50 тысяч рублей.
"При этом склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины... о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности", – уточняется в законопроекте.
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