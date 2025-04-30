https://ria.ru/20250430/peterburg-2014393033.html

В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам

В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам - РИА Новости, 30.04.2025

В Петербурге могут ввести штрафы за склонение к абортам

Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к... РИА Новости, 30.04.2025

2025-04-30T15:38:00+03:00

2025-04-30T15:38:00+03:00

2025-04-30T15:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло за основу законопроект, позволяющий ввести административные штрафы за склонение беременных женщин к абортам, следует из материалов на сайте парламента. "О проекте закона Санкт-Петербурга "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Санкт-Петербурге и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" – принят за основу", – сообщается в итоговой таблице рассмотрения повестки дня. Согласно пояснительной записке, опубликованной на сайте парламента, законопроект разработан в целях укрепления института семьи и материнства, роста рождаемости и сохранения духовно-нравственных традиций. Под склонением женщин к искусственному прерыванию беременности подразумеваются уговоры, предложения. а также подкуп и обман. За это предполагается ввести административные штрафы, которые составят для граждан 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, для юрлиц – 30-50 тысяч рублей. "При этом склонением к искусственному прерыванию беременности не является информирование врачом беременной женщины... о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности", – уточняется в законопроекте.

https://ria.ru/20250428/abort-2013948580.html

https://ria.ru/20250314/minzdrav-2005125682.html

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общество, санкт-петербург, россия