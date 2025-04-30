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В Петербурге ограничат работу "наливаек" в жилых домах
В Петербурге ограничат работу "наливаек" в жилых домах - РИА Новости, 28.05.2025
В Петербурге ограничат работу "наливаек" в жилых домах
Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий работы питейных заведений в жилых домах, в обиходе... РИА Новости, 28.05.2025
2025-04-30T12:20:00+03:00
2025-04-30T12:20:00+03:00
2025-05-28T14:34:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий работы питейных заведений в жилых домах, в обиходе называемых "наливайками", сообщил городской парламент."Собрание приняло за основу законопроект о "наливайках". Документ предусматривает введение ряда новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах", – говорится в сообщении в Telegram-канале заксобрания. Как пояснил депутат городского парламента Денис Четырбок в своем Telegram-канале, законопроект ставит целью решить "давнюю и наболевшую" проблему продажи алкоголя по соседству с квартирами. При этом под возможные ограничения не попадут те заведения, которые будут соответствовать критериям, установленных для причисления их к ресторанам.В числе таких критериев - отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, наличие зала обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров с сидячими местами, а также наличие раздельных туалетных комнат для персонала и посетителей. Помещение для приготовления пищи должно быть оснащено специальным оборудованием, а в самом заведении должны трудиться не менее пяти штатных сотрудников, включая двух поваров."Отдельно отмечу, что в случае несоответствия вышеперечисленным критериям, заведения не лишатся лицензии на продажу алкогольной продукции, но осуществлять её будут в пределах установленного времени - с 11 до 22 часов - по аналогии с магазинами", – отметил Четырбок.
https://realty.ria.ru/20201118/nalivayki-1585190478.html
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коммерческая недвижимость, санкт-петербург, законодательство
Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, Законодательство
В Петербурге ограничат работу "наливаек" в жилых домах
Заксобрание Петербурга ограничило работу наливаек в жилых домах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр – РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, ограничивающий работы питейных заведений в жилых домах, в обиходе называемых "наливайками", сообщил городской парламент.
«
"Собрание приняло за основу законопроект о "наливайках". Документ предусматривает введение ряда новых норм и ограничений на торговлю алкоголем для предприятий общественного питания, расположенных в многоквартирных домах", – говорится в сообщении в Telegram-канале заксобрания.
Как пояснил депутат городского парламента Денис Четырбок в своем Telegram-канале, законопроект ставит целью решить "давнюю и наболевшую" проблему продажи алкоголя по соседству с квартирами. При этом под возможные ограничения не попадут те заведения, которые будут соответствовать критериям, установленных для причисления их к ресторанам.
В числе таких критериев - отдельный вход со стороны улицы или пешеходной зоны, наличие зала обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров с сидячими местами, а также наличие раздельных туалетных комнат для персонала и посетителей. Помещение для приготовления пищи должно быть оснащено специальным оборудованием, а в самом заведении должны трудиться не менее пяти штатных сотрудников, включая двух поваров.
"Отдельно отмечу, что в случае несоответствия вышеперечисленным критериям, заведения не лишатся лицензии на продажу алкогольной продукции, но осуществлять её будут в пределах установленного времени - с 11 до 22 часов - по аналогии с магазинами", – отметил Четырбок.